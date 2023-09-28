https://ria.ru/20230928/inflyatsii-1899179468.html
Набиуллина объяснила, почему не стоит менять цель по инфляции
Набиуллина объяснила, почему не стоит менять цель по инфляции - РИА Новости, 28.09.2023
Набиуллина объяснила, почему не стоит менять цель по инфляции
Глава Банка России Эльвира Набиуллина против изменения таргета по инфляции, который сейчас составляет около 4%: чем выше инфляция, тем выше разброс цен. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:32
2023-09-28T13:32
2023-09-28T13:40
экономика
инфляция
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина против изменения таргета по инфляции, который сейчас составляет около 4%: чем выше инфляция, тем выше разброс цен."Я не могу не отреагировать на попытки менять цель по инфляции. Хуже всего менять цель по инфляции: тогда ориентиры пропадают совсем - ни курс, ни инфляция", - заявила она на Московском финансовом форуме."Почему больше 4% это плохо?.. Вы спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно", - обратилась Набиуллина к главе бюджетного комитета Госдумы Андрею Макарову."Чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб. Чем она ниже - тем они более стабильны. И чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам", - пояснила глава ЦБ.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, инфляция, эльвира набиуллина
Экономика, Инфляция, Эльвира Набиуллина
Набиуллина объяснила, почему не стоит менять цель по инфляции
Набиуллина выступила против изменения таргета по инфляции около 4%