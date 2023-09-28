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Набиуллина объяснила, почему не стоит менять цель по инфляции - РИА Новости, 28.09.2023
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13:32 28.09.2023 (обновлено: 13:40 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/inflyatsii-1899179468.html
Набиуллина объяснила, почему не стоит менять цель по инфляции
Набиуллина объяснила, почему не стоит менять цель по инфляции - РИА Новости, 28.09.2023
Набиуллина объяснила, почему не стоит менять цель по инфляции
Глава Банка России Эльвира Набиуллина против изменения таргета по инфляции, который сейчас составляет около 4%: чем выше инфляция, тем выше разброс цен. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:32
2023-09-28T13:40
экономика
инфляция
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина против изменения таргета по инфляции, который сейчас составляет около 4%: чем выше инфляция, тем выше разброс цен."Я не могу не отреагировать на попытки менять цель по инфляции. Хуже всего менять цель по инфляции: тогда ориентиры пропадают совсем - ни курс, ни инфляция", - заявила она на Московском финансовом форуме."Почему больше 4% это плохо?.. Вы спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно", - обратилась Набиуллина к главе бюджетного комитета Госдумы Андрею Макарову."Чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб. Чем она ниже - тем они более стабильны. И чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам", - пояснила глава ЦБ.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
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экономика, инфляция, эльвира набиуллина
Экономика, Инфляция, Эльвира Набиуллина
Набиуллина объяснила, почему не стоит менять цель по инфляции

Набиуллина выступила против изменения таргета по инфляции около 4%

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина против изменения таргета по инфляции, который сейчас составляет около 4%: чем выше инфляция, тем выше разброс цен.
«
"Я не могу не отреагировать на попытки менять цель по инфляции. Хуже всего менять цель по инфляции: тогда ориентиры пропадают совсем - ни курс, ни инфляция", - заявила она на Московском финансовом форуме.
"Почему больше 4% это плохо?.. Вы спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно", - обратилась Набиуллина к главе бюджетного комитета Госдумы Андрею Макарову.
«
"Чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб. Чем она ниже - тем они более стабильны. И чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам", - пояснила глава ЦБ.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
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