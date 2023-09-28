https://ria.ru/20230928/inflyatsii-1899179468.html

Набиуллина объяснила, почему не стоит менять цель по инфляции

Набиуллина объяснила, почему не стоит менять цель по инфляции - РИА Новости, 28.09.2023

Набиуллина объяснила, почему не стоит менять цель по инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина против изменения таргета по инфляции, который сейчас составляет около 4%: чем выше инфляция, тем выше разброс цен. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:32

2023-09-28T13:32

2023-09-28T13:40

экономика

инфляция

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина против изменения таргета по инфляции, который сейчас составляет около 4%: чем выше инфляция, тем выше разброс цен."Я не могу не отреагировать на попытки менять цель по инфляции. Хуже всего менять цель по инфляции: тогда ориентиры пропадают совсем - ни курс, ни инфляция", - заявила она на Московском финансовом форуме."Почему больше 4% это плохо?.. Вы спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно", - обратилась Набиуллина к главе бюджетного комитета Госдумы Андрею Макарову."Чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб. Чем она ниже - тем они более стабильны. И чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам", - пояснила глава ЦБ.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, инфляция, эльвира набиуллина