https://ria.ru/20230928/gumpomosch-1899275992.html

Татарстан отправил в ЛНР 200 тонн гуманитарной помощи

Татарстан отправил в ЛНР 200 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 28.09.2023

Татарстан отправил в ЛНР 200 тонн гуманитарной помощи

Татарстан отправил в подшефные города ЛНР Лисичанск и Рубежное очередную партию гуманитарной помощи - 10 грузовиков общим весом 200 тонн, сообщил глава... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:24

2023-09-28T18:24

2023-09-28T18:24

республика татарстан

лисичанск

луганская народная республика

рубежное

рустам минниханов

единая россия

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ed9004a250d0b4249e0dc56c1d19ef32.jpg

КАЗАНЬ, 28 сен – РИА Новости. Татарстан отправил в подшефные города ЛНР Лисичанск и Рубежное очередную партию гуманитарной помощи - 10 грузовиков общим весом 200 тонн, сообщил глава республики Рустам Минниханов. "Из Казани в Лисичанск и Рубежное отправили 10 грузовиков с гуманитарной помощью. Помимо продуктов питания, районы республики собрали теплую одежду и постельные принадлежности. Это то, что сейчас остро необходимо людям в наших подшефных регионах", - написал Минниханов в своем Telegram-канале. Также, по его словам, для детей закупили учебники. "Будем и дальше помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - отметил Минниханов. Кроме теплой одежды и постельных принадлежностей жители подшефных городов получат также более 100 тонн овощей, 5 тысяч книг для школьных библиотек, 40 тонн кирпича. В сборе гуманитарной помощи приняли участие 10 районов Татарстана. Как сообщили в местном отделении "Единой России", в составе гуманитарного груза также оборудование для видео-конференц-связи, лингафонный кабинет на 16 школьников для организации процесса обучения. Это уже 16-я отправка гуманитарной колонны, за весь период СВО "Единой Россией" из Татарстана в ЛНР направлено 115 грузовых машин. Это 1750 тонн собранной гуманитарной помощи. В настоящее время Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. В подшефные города из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь: стройматериалы, инструменты, медикаменты, одежда, постельное белье, бытовая химия, продукты и многое другое. В частности, благодаря помощи республики к отопительному периоду подготовили 100 многоквартирных домов в Лисичанске.

https://ria.ru/20230907/forum-1894706902.html

https://ria.ru/20230831/tatarstan-1893393491.html

лисичанск

луганская народная республика

рубежное

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лисичанск, луганская народная республика, рубежное, рустам минниханов, единая россия, республика татарстан (татарстан)