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Татарстан отправил в ЛНР 200 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 28.09.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
18:24 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/gumpomosch-1899275992.html
Татарстан отправил в ЛНР 200 тонн гуманитарной помощи
Татарстан отправил в ЛНР 200 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 28.09.2023
Татарстан отправил в ЛНР 200 тонн гуманитарной помощи
Татарстан отправил в подшефные города ЛНР Лисичанск и Рубежное очередную партию гуманитарной помощи - 10 грузовиков общим весом 200 тонн, сообщил глава... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:24
2023-09-28T18:24
республика татарстан
лисичанск
луганская народная республика
рубежное
рустам минниханов
единая россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 28 сен – РИА Новости. Татарстан отправил в подшефные города ЛНР Лисичанск и Рубежное очередную партию гуманитарной помощи - 10 грузовиков общим весом 200 тонн, сообщил глава республики Рустам Минниханов. "Из Казани в Лисичанск и Рубежное отправили 10 грузовиков с гуманитарной помощью. Помимо продуктов питания, районы республики собрали теплую одежду и постельные принадлежности. Это то, что сейчас остро необходимо людям в наших подшефных регионах", - написал Минниханов в своем Telegram-канале. Также, по его словам, для детей закупили учебники. "Будем и дальше помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - отметил Минниханов. Кроме теплой одежды и постельных принадлежностей жители подшефных городов получат также более 100 тонн овощей, 5 тысяч книг для школьных библиотек, 40 тонн кирпича. В сборе гуманитарной помощи приняли участие 10 районов Татарстана. Как сообщили в местном отделении "Единой России", в составе гуманитарного груза также оборудование для видео-конференц-связи, лингафонный кабинет на 16 школьников для организации процесса обучения. Это уже 16-я отправка гуманитарной колонны, за весь период СВО "Единой Россией" из Татарстана в ЛНР направлено 115 грузовых машин. Это 1750 тонн собранной гуманитарной помощи. В настоящее время Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. В подшефные города из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь: стройматериалы, инструменты, медикаменты, одежда, постельное белье, бытовая химия, продукты и многое другое. В частности, благодаря помощи республики к отопительному периоду подготовили 100 многоквартирных домов в Лисичанске.
https://ria.ru/20230907/forum-1894706902.html
https://ria.ru/20230831/tatarstan-1893393491.html
лисичанск
луганская народная республика
рубежное
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лисичанск, луганская народная республика, рубежное, рустам минниханов, единая россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Рубежное, Рустам Минниханов, Единая Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан отправил в ЛНР 200 тонн гуманитарной помощи

Татарстан отправил в Лисичанск и Рубежное 200 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 сен – РИА Новости. Татарстан отправил в подшефные города ЛНР Лисичанск и Рубежное очередную партию гуманитарной помощи - 10 грузовиков общим весом 200 тонн, сообщил глава республики Рустам Минниханов.
"Из Казани в Лисичанск и Рубежное отправили 10 грузовиков с гуманитарной помощью. Помимо продуктов питания, районы республики собрали теплую одежду и постельные принадлежности. Это то, что сейчас остро необходимо людям в наших подшефных регионах", - написал Минниханов в своем Telegram-канале.
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Также, по его словам, для детей закупили учебники. "Будем и дальше помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - отметил Минниханов.
Кроме теплой одежды и постельных принадлежностей жители подшефных городов получат также более 100 тонн овощей, 5 тысяч книг для школьных библиотек, 40 тонн кирпича. В сборе гуманитарной помощи приняли участие 10 районов Татарстана.
Как сообщили в местном отделении "Единой России", в составе гуманитарного груза также оборудование для видео-конференц-связи, лингафонный кабинет на 16 школьников для организации процесса обучения. Это уже 16-я отправка гуманитарной колонны, за весь период СВО "Единой Россией" из Татарстана в ЛНР направлено 115 грузовых машин. Это 1750 тонн собранной гуманитарной помощи.
В настоящее время Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР.
В подшефные города из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь: стройматериалы, инструменты, медикаменты, одежда, постельное белье, бытовая химия, продукты и многое другое. В частности, благодаря помощи республики к отопительному периоду подготовили 100 многоквартирных домов в Лисичанске.
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Республика ТатарстанЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРубежноеРустам МиннихановЕдиная РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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