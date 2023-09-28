https://ria.ru/20230928/galichina-1899232942.html

В Киеве попытались оправдать эсэсовцев после скандала в Оттаве

В Киеве попытались оправдать эсэсовцев после скандала в Оттаве - РИА Новости, 28.09.2023

В Киеве попытались оправдать эсэсовцев после скандала в Оттаве

Минкульт Украины пытается оправдать эсэсовцев даже после скандала с Владимиром Зеленским в Канаде, когда он аплодировал приглашенному на заседание парламента... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:22

2023-09-28T16:22

2023-09-28T16:39

в мире

украина

министерство культуры украины

канада

ярослав хунка

галичина (дивизия войск сс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минкульт Украины пытается оправдать эсэсовцев даже после скандала с Владимиром Зеленским в Канаде, когда он аплодировал приглашенному на заседание парламента участнику дивизии CC "Галичина", отметившейся зверствами против евреев, поляков и белорусов. Как пишет газета Politico, в ведомстве не считают, что бывшие участники этой организации придерживаются нацистских взглядов, и даже отразили это в официальном документе. Ранее разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца. По данным Politico, минкульт Украины направил правительству документ, где утверждается, что представители дивизии СС "Галичина" "не исповедуют нацистских или неонацистских взглядов в какой-либо стране". "Ветеранская среда дивизии "Галичина" в какой-либо стране не исповедует нацистские или неонацистские взгляды", - приводит издание текст документа. Кроме того, по мнению ведомства, слова спикера палаты общин Энтони Рота, назвавшего украинского эсэсовца "героем" не задумывались "как провокация против Украины или Канады". Сам Рот ранее взял на себя ответственность за приглашение в парламент украинского националиста и заявил, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Он также объявил, что уходит в отставку. Еще в декабре 2022 года украинское издание "Страна" сообщало, что Верховный суд Украины не смог увидеть в символике дивизии СС "Галичина" принадлежности к нацизму. Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230927/ukraina-1899068280.html

украина

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, министерство культуры украины, канада, ярослав хунка, галичина (дивизия войск сс)