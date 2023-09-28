https://ria.ru/20230928/evrobond-1899272368.html

Минфин выплатил купон по выпуску евробондов на 9,8 миллиарда рублей

Минфин выплатил купон по выпуску евробондов на 9,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.09.2023

Минфин выплатил купон по выпуску евробондов на 9,8 миллиарда рублей

Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2035 году на 9,8 миллиарда рублей,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:06

2023-09-28T18:06

2023-09-28T18:06

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2035 году на 9,8 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте Минфина. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году в сумме 9,8 миллиарда рублей (эквивалент 102 миллиона долларов)", сообщило министерство. Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

https://ria.ru/20230928/minfin-1899180751.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд)