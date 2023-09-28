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Минфин выплатил купон по выпуску евробондов на 9,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.09.2023
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18:06 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/evrobond-1899272368.html
Минфин выплатил купон по выпуску евробондов на 9,8 миллиарда рублей
Минфин выплатил купон по выпуску евробондов на 9,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.09.2023
Минфин выплатил купон по выпуску евробондов на 9,8 миллиарда рублей
Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2035 году на 9,8 миллиарда рублей,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:06
2023-09-28T18:06
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2035 году на 9,8 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте Минфина. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году в сумме 9,8 миллиарда рублей (эквивалент 102 миллиона долларов)", сообщило министерство. Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
https://ria.ru/20230928/minfin-1899180751.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Национальный расчетный депозитарий (НРД)
Минфин выплатил купон по выпуску евробондов на 9,8 миллиарда рублей

Минфин выплатил купон по выпуску суверенных евробондов на 9,8 миллиарда рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2035 году на 9,8 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте Минфина.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году в сумме 9,8 миллиарда рублей (эквивалент 102 миллиона долларов)", сообщило министерство.
Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Минфин ограничит программу внутренних займов на 2023 год
Вчера, 13:35
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Национальный расчетный депозитарий (НРД)
 
 
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