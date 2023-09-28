Гаврилов заявил, что Трюдо не извинился за эсэсовца перед русскими
Гаврилов: Трюдо извинился за приглашение эсэсовца перед всеми, кроме русских
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение украинского эсэсовца в парламент перед всеми, но не перед русскими, заявил в четверг глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. На заседание канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов.
"К вечеру Трюдо извинился перед всеми, перед, я не знаю, убитыми собаками в ходе войны, но не перед русскими. Это принципиальная позиция", - сказал Гаврилов. "Все это цинизм высшей степени, все это объясняется откровенной и явной русофобией. Все они хотят пересмотреть итоги Второй мировой войны", - добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия должна активно противодействовать попыткам переписать историю Второй Мировой войны, преуменьшить ее роль в Победе.