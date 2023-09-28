https://ria.ru/20230928/esesovets-1899123335.html

Гаврилов заявил, что Трюдо не извинился за эсэсовца перед русскими

Гаврилов заявил, что Трюдо не извинился за эсэсовца перед русскими - РИА Новости, 28.09.2023

Гаврилов заявил, что Трюдо не извинился за эсэсовца перед русскими

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение украинского эсэсовца в парламент перед всеми, но не перед русскими, заявил в четверг глава... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:09

2023-09-28T11:09

2023-09-28T11:09

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джастин трюдо

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение украинского эсэсовца в парламент перед всеми, но не перед русскими, заявил в четверг глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24". Ранее Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. На заседание канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов. "К вечеру Трюдо извинился перед всеми, перед, я не знаю, убитыми собаками в ходе войны, но не перед русскими. Это принципиальная позиция", - сказал Гаврилов. "Все это цинизм высшей степени, все это объясняется откровенной и явной русофобией. Все они хотят пересмотреть итоги Второй мировой войны", - добавил он. Ранее президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия должна активно противодействовать попыткам переписать историю Второй Мировой войны, преуменьшить ее роль в Победе.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, канада, джастин трюдо, константин гаврилов