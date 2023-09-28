https://ria.ru/20230928/es-1899119890.html

В ЕС заявили о планах продления механизма приема беженцев с Украины

В ЕС заявили о планах продления механизма приема беженцев с Украины - РИА Новости, 28.09.2023

В ЕС заявили о планах продления механизма приема беженцев с Украины

Совет ЕС в четверг собирается продлить до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев, сообщила еврокомиссар по внутренним делам... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:57

2023-09-28T10:57

2023-09-28T10:57

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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Совет ЕС в четверг собирается продлить до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон перед началом заседания министров внутренних дел стран Евросоюза, на котором будет обсуждаться такое решение. Ранее с предложением о продлении механизма еще на год выступила Еврокомиссия. "Еврокомиссия предложила продлить действие защиты до марта 2025 года… Я надеюсь, что министры сегодня примут это решение", - сказала Йоханссон. Ранее в ЕК заявляли, что всего на территорию ЕС в рамках действия механизма прибыли 16 миллионов украинских беженцев, 11 миллионов вернулись затем на родину, один миллион уехал в США, Великобританию и Канаду, а 4 миллиона остаются в ЕС. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.

https://ria.ru/20230928/smi-1899110401.html

https://ria.ru/20230927/polsha-1898736464.html

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в мире, украина, сша, великобритания, евросоюз, еврокомиссия