Рейтинг@Mail.ru
В ЕС заявили о планах продления механизма приема беженцев с Украины - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/es-1899119890.html
В ЕС заявили о планах продления механизма приема беженцев с Украины
В ЕС заявили о планах продления механизма приема беженцев с Украины - РИА Новости, 28.09.2023
В ЕС заявили о планах продления механизма приема беженцев с Украины
Совет ЕС в четверг собирается продлить до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев, сообщила еврокомиссар по внутренним делам... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:57
2023-09-28T10:57
в мире
украина
сша
великобритания
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_56b7e2438bdebf0f1c6598eb6096afc0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Совет ЕС в четверг собирается продлить до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон перед началом заседания министров внутренних дел стран Евросоюза, на котором будет обсуждаться такое решение. Ранее с предложением о продлении механизма еще на год выступила Еврокомиссия. "Еврокомиссия предложила продлить действие защиты до марта 2025 года… Я надеюсь, что министры сегодня примут это решение", - сказала Йоханссон. Ранее в ЕК заявляли, что всего на территорию ЕС в рамках действия механизма прибыли 16 миллионов украинских беженцев, 11 миллионов вернулись затем на родину, один миллион уехал в США, Великобританию и Канаду, а 4 миллиона остаются в ЕС. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
https://ria.ru/20230928/smi-1899110401.html
https://ria.ru/20230927/polsha-1898736464.html
украина
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_d39d808aa5aa5ffc418462c2b7fa1956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, великобритания, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, США, Великобритания, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС заявили о планах продления механизма приема беженцев с Украины

Совет ЕС собирается продлить механизм приема украинских беженцев до 2025 года

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Совет ЕС в четверг собирается продлить до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон перед началом заседания министров внутренних дел стран Евросоюза, на котором будет обсуждаться такое решение.
Ранее с предложением о продлении механизма еще на год выступила Еврокомиссия.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
СМИ: Польша потребовала от ЕС создать финрезерв для беженцев с Украины
10:17
"Еврокомиссия предложила продлить действие защиты до марта 2025 года… Я надеюсь, что министры сегодня примут это решение", - сказала Йоханссон.
Ранее в ЕК заявляли, что всего на территорию ЕС в рамках действия механизма прибыли 16 миллионов украинских беженцев, 11 миллионов вернулись затем на родину, один миллион уехал в США, Великобританию и Канаду, а 4 миллиона остаются в ЕС.
Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Погостили — и хватит. США выдавливают украинских беженцев из Польши
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала