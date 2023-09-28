https://ria.ru/20230928/ekstremizm-1899226288.html
Госдума в I чтении приняла проект о наказании за пропаганду экстремизма
Госдума в I чтении приняла проект о наказании за пропаганду экстремизма - РИА Новости, 28.09.2023
Госдума в I чтении приняла проект о наказании за пропаганду экстремизма
Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании до пяти лет лишения свободы за пропаганду идеологии экстремизма. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:58
2023-09-28T15:58
2023-09-28T15:59
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании до пяти лет лишения свободы за пропаганду идеологии экстремизма.Инициаторами проекта стали вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Анна Кузнецова, депутаты Василий Пискарев, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев.Изменения предполагается внести в статью 280 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", наказываются сроком до пяти лет лишения свободы), пишут авторы законопроекта. Предлагается ввести уголовную ответственность за публичное оправдание экстремизма или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности."Под публичным оправданием экстремизма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании… В настоящей статье под пропагандой экстремизма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности", - говорится в тексте законопроекта.Законопроект направлен на предупреждение проявлений радикализма, профилактику экстремистских и иных преступных проявлений, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи, отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20230728/rossiya-1886715349.html
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петр толстой, анна кузнецова, василий пискарев, госдума рф, общество, россия
Петр Толстой, Анна Кузнецова, Василий Пискарев, Госдума РФ, Общество, Россия
Госдума в I чтении приняла проект о наказании за пропаганду экстремизма
ГД в I чтении приняла проект о наказании за пропаганду идеологии экстремизма
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.
Госдума приняла в первом чтении законопроект
о наказании до пяти лет лишения свободы за пропаганду идеологии экстремизма.
Изменения предполагается внести в статью 280 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", наказываются сроком до пяти лет лишения свободы), пишут авторы законопроекта. Предлагается ввести уголовную ответственность за публичное оправдание экстремизма или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
"Под публичным оправданием экстремизма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании… В настоящей статье под пропагандой экстремизма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности", - говорится в тексте законопроекта.
Законопроект направлен на предупреждение проявлений радикализма, профилактику экстремистских и иных преступных проявлений, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи, отмечается в пояснительной записке.
России нужны цензура и репрессии