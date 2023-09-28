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Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению устойчивости экономики - РИА Новости, 28.09.2023
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12:22 28.09.2023 (обновлено: 13:13 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899157037.html
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению устойчивости экономики
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению устойчивости экономики - РИА Новости, 28.09.2023
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению устойчивости экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжить работу по укреплению финансового суверенитета и обеспечению экономической устойчивости. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:22
2023-09-28T13:13
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжить работу по укреплению финансового суверенитета и обеспечению экономической устойчивости. "Сейчас надо продолжить работу по укреплению финансового суверенитета и обеспечению экономической устойчивости. Ведь мы столкнулись не только с санкционным давлением в отношении России. Но и вместе с другими государствами находимся в процессе трансформации всей мировой финансовой системы", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме. Эта трансформация, по словам Мишустина, подразумевает, в том числе, борьбу за технологическое лидерство, специалистов, источники энергии и прочее. Он напомнил, что кабмином совместно с Банком России на протяжении двух лет реализуется дорожная карта по формированию доступных ресурсов для инвестиционных проектов. "В этом году мы ее обновили. В целом она предусматривает, например, расширение линейки инструментов, создание условий и стимулов для активного присутствия различных групп инвесторов и для укрепления доверия к отечественному рынку", - сказал глава правительства.
https://ria.ru/20230921/ekonomika-1897896184.html
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михаил мишустин, экономика
Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению устойчивости экономики

Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению экономической устойчивости

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума. 28 сентября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума. 28 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума. 28 сентября 2023
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжить работу по укреплению финансового суверенитета и обеспечению экономической устойчивости.
«
"Сейчас надо продолжить работу по укреплению финансового суверенитета и обеспечению экономической устойчивости. Ведь мы столкнулись не только с санкционным давлением в отношении России. Но и вместе с другими государствами находимся в процессе трансформации всей мировой финансовой системы", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
Эта трансформация, по словам Мишустина, подразумевает, в том числе, борьбу за технологическое лидерство, специалистов, источники энергии и прочее.
Он напомнил, что кабмином совместно с Банком России на протяжении двух лет реализуется дорожная карта по формированию доступных ресурсов для инвестиционных проектов.
"В этом году мы ее обновили. В целом она предусматривает, например, расширение линейки инструментов, создание условий и стимулов для активного присутствия различных групп инвесторов и для укрепления доверия к отечественному рынку", - сказал глава правительства.
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Михаил МишустинЭкономика
 
 
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