https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899157037.html

Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению устойчивости экономики

Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению устойчивости экономики - РИА Новости, 28.09.2023

Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению устойчивости экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжить работу по укреплению финансового суверенитета и обеспечению экономической устойчивости. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:22

2023-09-28T12:22

2023-09-28T13:13

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899172611_0:162:3063:1885_1920x0_80_0_0_b5613eddef27d6b3e76eaab13e62ae0d.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжить работу по укреплению финансового суверенитета и обеспечению экономической устойчивости. "Сейчас надо продолжить работу по укреплению финансового суверенитета и обеспечению экономической устойчивости. Ведь мы столкнулись не только с санкционным давлением в отношении России. Но и вместе с другими государствами находимся в процессе трансформации всей мировой финансовой системы", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме. Эта трансформация, по словам Мишустина, подразумевает, в том числе, борьбу за технологическое лидерство, специалистов, источники энергии и прочее. Он напомнил, что кабмином совместно с Банком России на протяжении двух лет реализуется дорожная карта по формированию доступных ресурсов для инвестиционных проектов. "В этом году мы ее обновили. В целом она предусматривает, например, расширение линейки инструментов, создание условий и стимулов для активного присутствия различных групп инвесторов и для укрепления доверия к отечественному рынку", - сказал глава правительства.

https://ria.ru/20230921/ekonomika-1897896184.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, экономика