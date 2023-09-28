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Мишустин отметил высокие темпы восстановления экономической активности - РИА Новости, 28.09.2023
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12:19 28.09.2023 (обновлено: 13:38 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899155858.html
Мишустин отметил высокие темпы восстановления экономической активности
Мишустин отметил высокие темпы восстановления экономической активности - РИА Новости, 28.09.2023
Мишустин отметил высокие темпы восстановления экономической активности
Темпы восстановления экономической активности в России опережают прогноз, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:19
2023-09-28T13:38
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Темпы восстановления экономической активности в России опережают прогноз, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме. &quot;По данным министерства экономического развития, по итогам года рост валового внутреннего продукта может превысить два с половиной процента&quot;, — сказал он.Такая динамика стала возможной благодаря исполнению поручений президента, гибким и оперативным действиям правительства в координации с Банком России. Это позволило нивелировать многие вызовы, поддержать базовые отрасли промышленности, малый и средний бизнес, системообразующие предприятия и граждан.Ключевыми драйверами роста экономики станут инвестиционная и потребительская активность, расширение обрабатывающих производств, продолжил премьер. Базовый прогноз, на котором основывается бюджет, предполагает сохранение ежегодных темпов роста на уровне выше двух процентов в течение следующих трех лет.Глава правительства подчеркнул, что власти сконцентрируются прежде всего на эффективном решении шести приоритетных задач, поставленных президентом:Мишустин подчеркнул, что российская экономика проходит через масштабную трансформацию, но самый сложный этап она уже преодолела."Односторонний разрыв западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил многие вопросы, но наиболее сложный период пройден", — пояснил он.Мишустин отметил, что прогнозы глубокого падения экономики России из-за санкций не сбылись, а в прошлом году никто из зарубежных экспертов не ожидал, что при таком колоссальном давлении ВВП просядет всего на два процента.
https://ria.ru/20230928/dengi-1899168018.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин отметил высокие темпы восстановления экономической активности

Мишустин: темпы восстановления экономической активности превысили прогнозируемые

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Темпы восстановления экономической активности в России опережают прогноз, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.
«

"По данным министерства экономического развития, по итогам года рост валового внутреннего продукта может превысить два с половиной процента", — сказал он.

Такая динамика стала возможной благодаря исполнению поручений президента, гибким и оперативным действиям правительства в координации с Банком России. Это позволило нивелировать многие вызовы, поддержать базовые отрасли промышленности, малый и средний бизнес, системообразующие предприятия и граждан.
Ключевыми драйверами роста экономики станут инвестиционная и потребительская активность, расширение обрабатывающих производств, продолжил премьер. Базовый прогноз, на котором основывается бюджет, предполагает сохранение ежегодных темпов роста на уровне выше двух процентов в течение следующих трех лет.
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Глава правительства подчеркнул, что власти сконцентрируются прежде всего на эффективном решении шести приоритетных задач, поставленных президентом:
  • углубление взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран;
  • совершенствование механизмов, в том числе транспортной и платежной составляющих;
  • укрепление технологического и финансового суверенитета;
  • опережающее строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры;
  • повышение благосостояния граждан;
  • обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей с детьми.
Мишустин подчеркнул, что российская экономика проходит через масштабную трансформацию, но самый сложный этап она уже преодолела.
"Односторонний разрыв западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил многие вопросы, но наиболее сложный период пройден", — пояснил он.
Мишустин отметил, что прогнозы глубокого падения экономики России из-за санкций не сбылись, а в прошлом году никто из зарубежных экспертов не ожидал, что при таком колоссальном давлении ВВП просядет всего на два процента.
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