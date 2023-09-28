https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899155858.html

Мишустин отметил высокие темпы восстановления экономической активности

Мишустин отметил высокие темпы восстановления экономической активности - РИА Новости, 28.09.2023

Мишустин отметил высокие темпы восстановления экономической активности

Темпы восстановления экономической активности в России опережают прогноз, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:19

2023-09-28T12:19

2023-09-28T13:38

экономика

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Темпы восстановления экономической активности в России опережают прогноз, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме. "По данным министерства экономического развития, по итогам года рост валового внутреннего продукта может превысить два с половиной процента", — сказал он.Такая динамика стала возможной благодаря исполнению поручений президента, гибким и оперативным действиям правительства в координации с Банком России. Это позволило нивелировать многие вызовы, поддержать базовые отрасли промышленности, малый и средний бизнес, системообразующие предприятия и граждан.Ключевыми драйверами роста экономики станут инвестиционная и потребительская активность, расширение обрабатывающих производств, продолжил премьер. Базовый прогноз, на котором основывается бюджет, предполагает сохранение ежегодных темпов роста на уровне выше двух процентов в течение следующих трех лет.Глава правительства подчеркнул, что власти сконцентрируются прежде всего на эффективном решении шести приоритетных задач, поставленных президентом:Мишустин подчеркнул, что российская экономика проходит через масштабную трансформацию, но самый сложный этап она уже преодолела."Односторонний разрыв западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил многие вопросы, но наиболее сложный период пройден", — пояснил он.Мишустин отметил, что прогнозы глубокого падения экономики России из-за санкций не сбылись, а в прошлом году никто из зарубежных экспертов не ожидал, что при таком колоссальном давлении ВВП просядет всего на два процента.

https://ria.ru/20230928/dengi-1899168018.html

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)