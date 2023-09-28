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В Екатеринбурге пьяный мужчина с винтовкой угрожал обстрелять людей - РИА Новости, 28.09.2023
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10:21 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/ekaterinburg-1899111259.html
В Екатеринбурге пьяный мужчина с винтовкой угрожал обстрелять людей
В Екатеринбурге пьяный мужчина с винтовкой угрожал обстрелять людей - РИА Новости, 28.09.2023
В Екатеринбурге пьяный мужчина с винтовкой угрожал обстрелять людей
Пьяный мужчина с винтовкой и пистолетом угрожал обстрелять людей во дворе Екатеринбурга, эту информацию подтвердили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:21
2023-09-28T10:21
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Пьяный мужчина с винтовкой и пистолетом угрожал обстрелять людей во дворе Екатеринбурга, эту информацию подтвердили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. По данным ведомства, сообщение к правоохранителям о вооруженном мужчине, который грозится расстрелять двор из окна своего дома на улице Бардина поступило вечером во вторник. На место происшествия выехал наряд полиции, который и задержал 41-летнего местного жителя "с признаками алкогольного опьянения". "В настоящее время в отношении задержанного территориальным ОВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия". Фигурант помещен под стражу", – сказал собеседник агентства. В пресс-группе уточнили, что екатеринбуржец был вооружен пистолетом и винтовкой со снайперским прицелом. По словам очевидцев происшествия, которые приводит местный портал E1.RU, мужчина наводил оружие в направлении корта, на котором играли в футбол дети. Также он якобы кричал, что "всех завалит", добавляет издание.
https://ria.ru/20230919/ekaterinburg-1897126315.html
https://ria.ru/20230914/muzhchina-1896405516.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге пьяный мужчина с винтовкой угрожал обстрелять людей

В Екатеринбурге пьяный мужчина с винтовкой и пистолетом угрожал обстрелять людей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Пьяный мужчина с винтовкой и пистолетом угрожал обстрелять людей во дворе Екатеринбурга, эту информацию подтвердили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
По данным ведомства, сообщение к правоохранителям о вооруженном мужчине, который грозится расстрелять двор из окна своего дома на улице Бардина поступило вечером во вторник. На место происшествия выехал наряд полиции, который и задержал 41-летнего местного жителя "с признаками алкогольного опьянения".
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«
"В настоящее время в отношении задержанного территориальным ОВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия". Фигурант помещен под стражу", – сказал собеседник агентства.
В пресс-группе уточнили, что екатеринбуржец был вооружен пистолетом и винтовкой со снайперским прицелом. По словам очевидцев происшествия, которые приводит местный портал E1.RU, мужчина наводил оружие в направлении корта, на котором играли в футбол дети. Также он якобы кричал, что "всех завалит", добавляет издание.
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