https://ria.ru/20230928/ekaterinburg-1899111259.html

В Екатеринбурге пьяный мужчина с винтовкой угрожал обстрелять людей

В Екатеринбурге пьяный мужчина с винтовкой угрожал обстрелять людей - РИА Новости, 28.09.2023

В Екатеринбурге пьяный мужчина с винтовкой угрожал обстрелять людей

Пьяный мужчина с винтовкой и пистолетом угрожал обстрелять людей во дворе Екатеринбурга, эту информацию подтвердили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:21

2023-09-28T10:21

2023-09-28T10:21

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Пьяный мужчина с винтовкой и пистолетом угрожал обстрелять людей во дворе Екатеринбурга, эту информацию подтвердили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. По данным ведомства, сообщение к правоохранителям о вооруженном мужчине, который грозится расстрелять двор из окна своего дома на улице Бардина поступило вечером во вторник. На место происшествия выехал наряд полиции, который и задержал 41-летнего местного жителя "с признаками алкогольного опьянения". "В настоящее время в отношении задержанного территориальным ОВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия". Фигурант помещен под стражу", – сказал собеседник агентства. В пресс-группе уточнили, что екатеринбуржец был вооружен пистолетом и винтовкой со снайперским прицелом. По словам очевидцев происшествия, которые приводит местный портал E1.RU, мужчина наводил оружие в направлении корта, на котором играли в футбол дети. Также он якобы кричал, что "всех завалит", добавляет издание.

https://ria.ru/20230919/ekaterinburg-1897126315.html

https://ria.ru/20230914/muzhchina-1896405516.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург