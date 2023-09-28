https://ria.ru/20230928/dolgoletie-1899284639.html

В Подмосковье число участников "Активного долголетия" превысило 60 тысяч

В Подмосковье число участников "Активного долголетия" превысило 60 тысяч - РИА Новости, 28.09.2023

В Подмосковье число участников "Активного долголетия" превысило 60 тысяч

В Подмосковье этим летом продолжалась реализация проекта "Активное долголетие", причем многие занятия в рамках проекта проводились на свежем воздухе, сообщил... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:59

2023-09-28T18:59

2023-09-28T18:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899281307_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_b5dfc6548e149a96374afa296090c034.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Подмосковье этим летом продолжалась реализация проекта "Активное долголетие", причем многие занятия в рамках проекта проводились на свежем воздухе, сообщил телеканал "360". За три месяца их посетили более 60 тысяч человек.Принять участие могли все желающие пенсионного возраста: женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. С помощью активности на свежем воздухе они укрепляли свое здоровье."Это были всеми любимые активности проекта, масштабные и яркие события, фестивали, общеобластная зарядка, день скандинавской ходьбы", – отметила министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)