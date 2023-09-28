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В Подмосковье число участников "Активного долголетия" превысило 60 тысяч - РИА Новости, 28.09.2023
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Новости Подмосковья
 
18:59 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/dolgoletie-1899284639.html
В Подмосковье число участников "Активного долголетия" превысило 60 тысяч
В Подмосковье число участников "Активного долголетия" превысило 60 тысяч - РИА Новости, 28.09.2023
В Подмосковье число участников "Активного долголетия" превысило 60 тысяч
В Подмосковье этим летом продолжалась реализация проекта "Активное долголетие", причем многие занятия в рамках проекта проводились на свежем воздухе, сообщил... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:59
2023-09-28T18:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Подмосковье этим летом продолжалась реализация проекта "Активное долголетие", причем многие занятия в рамках проекта проводились на свежем воздухе, сообщил телеканал "360". За три месяца их посетили более 60 тысяч человек.Принять участие могли все желающие пенсионного возраста: женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. С помощью активности на свежем воздухе они укрепляли свое здоровье."Это были всеми любимые активности проекта, масштабные и яркие события, фестивали, общеобластная зарядка, день скандинавской ходьбы", – отметила министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье число участников "Активного долголетия" превысило 60 тысяч

© Министерство социального развития Московской областиУчастники "Активного долголетия"
Участники Активного долголетия
© Министерство социального развития Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Подмосковье этим летом продолжалась реализация проекта "Активное долголетие", причем многие занятия в рамках проекта проводились на свежем воздухе, сообщил телеканал "360". За три месяца их посетили более 60 тысяч человек.
Принять участие могли все желающие пенсионного возраста: женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. С помощью активности на свежем воздухе они укрепляли свое здоровье.
"Это были всеми любимые активности проекта, масштабные и яркие события, фестивали, общеобластная зарядка, день скандинавской ходьбы", – отметила министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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