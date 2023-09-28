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Этнодеревня готова к открытию в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 28.09.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:40 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/derevnya-1899241931.html
Этнодеревня готова к открытию в Сургутском районе Югры
Этнодеревня готова к открытию в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 28.09.2023
Этнодеревня готова к открытию в Сургутском районе Югры
Общественная приемка "Этнодеревни" в деревне Русскинской Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа состоялась на год раньше запланированного,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:40
2023-09-28T16:40
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Общественная приемка "Этнодеревни" в деревне Русскинской Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа состоялась на год раньше запланированного, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Общественная приемка пространства позади. Подрядчик сдал его почти на год раньше. Новый объект – часть арт-парка, который мы открыли в поселении в 2019 году. "Этнодеревня" представляет собой музей под открытым небом, где можно погрузиться в культуру северных народов. Это модельное стойбище с традиционными хантыйскими жилищами и лабазом, арт-объектами – семья у очага, лодка с рыбаком, фигуры птиц и животных", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, стоимость новой локации составила 58,1 миллиона рублей, средства были выделены из районного бюджета. Как отметил глава Сургутского района, в развитие арт-парка за последние пять лет вложили 146,2 миллиона рублей из бюджета района. Итоговая стоимость объекта, включая региональные, федеральные средства и средства компаний-недропользователей, – почти 357 миллионов рублей. "Идея создания арт-парка, который уже вошел в перечень лучших практик благоустройства России, принадлежала воспитанникам местного детского лагеря. Так появилась первая локация, "населенная" героями хантыйских легенд. Ее стоимость составила 7,5 миллиона рублей из районного и окружного бюджетов. Через год арт-парк дополнила игровая площадка "Йонтех" за 14 миллионов рублей. Там есть полоса препятствий, головоломка, игровой лес и другие арт-объекты", - уточнил Трубецкой. Концепция развития Русскинской с четырьмя функциональными зонами была разработана в 2021 году. Первым объектом стала Событийная площадь стоимостью более 61 миллиона рублей. Также планируется организовать в Русскинской зону отдыха у воды с террасой и плавучими дорожками на основе понтонов, а также глэмпинг-парк для комфортного размещения туристов.
https://ria.ru/20230925/modernizatsiya-1898591454.html
https://ria.ru/20230922/oez-1898056861.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
Этнодеревня готова к открытию в Сургутском районе Югры

Этнодеревня готова к открытию в Сургутском районе Югры

© Фото : Кирилл СыропятовЮгра
Югра - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Кирилл Сыропятов
Югра. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Общественная приемка "Этнодеревни" в деревне Русскинской Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа состоялась на год раньше запланированного, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Общественная приемка пространства позади. Подрядчик сдал его почти на год раньше. Новый объект – часть арт-парка, который мы открыли в поселении в 2019 году. "Этнодеревня" представляет собой музей под открытым небом, где можно погрузиться в культуру северных народов. Это модельное стойбище с традиционными хантыйскими жилищами и лабазом, арт-объектами – семья у очага, лодка с рыбаком, фигуры птиц и животных", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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По его словам, стоимость новой локации составила 58,1 миллиона рублей, средства были выделены из районного бюджета.
Как отметил глава Сургутского района, в развитие арт-парка за последние пять лет вложили 146,2 миллиона рублей из бюджета района. Итоговая стоимость объекта, включая региональные, федеральные средства и средства компаний-недропользователей, – почти 357 миллионов рублей.
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"Идея создания арт-парка, который уже вошел в перечень лучших практик благоустройства России, принадлежала воспитанникам местного детского лагеря. Так появилась первая локация, "населенная" героями хантыйских легенд. Ее стоимость составила 7,5 миллиона рублей из районного и окружного бюджетов. Через год арт-парк дополнила игровая площадка "Йонтех" за 14 миллионов рублей. Там есть полоса препятствий, головоломка, игровой лес и другие арт-объекты", - уточнил Трубецкой.
Концепция развития Русскинской с четырьмя функциональными зонами была разработана в 2021 году. Первым объектом стала Событийная площадь стоимостью более 61 миллиона рублей. Также планируется организовать в Русскинской зону отдыха у воды с террасой и плавучими дорожками на основе понтонов, а также глэмпинг-парк для комфортного размещения туристов.
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