https://ria.ru/20230928/chelyabinsk-1899197921.html

В Челябинской области увеличат выплаты контрактникам-участникам СВО

В Челябинской области увеличат выплаты контрактникам-участникам СВО - РИА Новости, 28.09.2023

В Челябинской области увеличат выплаты контрактникам-участникам СВО

Единовременные выплаты контрактникам-участникам специальной военной операции увеличились в Челябинской области с 50 до 75 тысяч рублей, сообщила в четверг... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:22

2023-09-28T14:22

2023-09-28T14:57

челябинск

алексей текслер

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 сен – РИА Новости. Единовременные выплаты контрактникам-участникам специальной военной операции увеличились в Челябинской области с 50 до 75 тысяч рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона на сайте. Ранее глава региона Алексей Текслер отмечал, что важнейшей задачей в настоящее время остается оказание всесторонней помощи военнослужащим, мобилизованным, добровольцам – всем тем, кто находится на линии фронта. "Держим постоянный контакт, общаемся с нашими военными. Своевременно реагируем на запросы… Одним из первых наш регион принял областной закон о поддержке воинов и их семей. Мы установили свои региональные выплаты, в том числе организовали помощь пожилым родителям. Организуем бесплатный отдых для детей, помогаем в получении образования, трудоустройстве, газифицируем домовладения", - пояснял Текслер. "С 1 октября 2023 года областные единовременные выплаты контрактникам – участникам СВО будут увеличены до 75 тысяч рублей. Соответствующий закон, подготовленный министерством социальных отношений по инициативе губернатора региона, сегодня сразу в трех чтениях принят единогласно на заседании законодательного собрания Челябинской области", - говорится в сообщении пресс-службы министерства социальных отношений региона. По словам министра социальных отношений области Ирины Буториной, в областной закон о поддержке участников внесены изменения в части увеличения размера единовременной выплаты до 75 тысяч рублей. "Поправки вступят в силу с 1 октября 2023 года. Размер единовременной выплаты несовершеннолетним детям участников спецоперации остается прежним – 20 тысяч рублей", – цитирует пресс-служба министерства слова Буториной. По данным министерства социальных отношений, выплату смогут получить граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы, состоящие на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области или отобранные пунктом отбора на военную службу по контракту в Челябинске. А также граждане, призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами Челябинской области и заключившие в период прохождения военной службы по призыву, но не ранее 21 сентября 2022 года и не позднее 31 декабря 2023 года, контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы, и граждане, призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами иных субъектов РФ, заключившие в период прохождения военной службы по призыву, но не ранее 21 сентября 2022 года и не позднее 31 декабря 2023 года, контракт с Минобороны РФ и проходящие военную службу в войсковых частях Минобороны РФ в Челябинской области. Выплаты предоставляются независимо от длительности контракта, уточняется в сообщении. Обращаться за получением выплат можно как в период прохождения военной службы, так и в течение 2 лет со дня окончания контракта, если военнослужащий самостоятельно не обращается за выплатой, то заявление может подать супруга, а при отсутствии супруги – родители, поясняет минсоц. По словам председателя заксобрания Челябинской области Олега Гербера, в четверг депутаты поддержали инициативу главы региона Алексея Текслера и приняли законопроект, который увеличивает единовременную выплату участникам СВО с 50 до 75 тысяч рублей. "Эта выплата предназначается парням, которые защищают нашу Родину, находятся в зоне специальной военной операции, призваны военными комиссариатами и в период прохождения военной службы по призыву заключили контракт с министерством обороны РФ. Изменения единогласно поддержали все депутаты областного парламента, они вступят в силу уже с 1 октября этого года. Это важная дополнительная мера поддержки нашим бойцам", – цитирует пресс-служба заксобрания слова Гербера.

https://ria.ru/20230921/ikona-1897764886.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

челябинск, алексей текслер