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Ефимов: доля бюджета развития Москвы превысит 40% в 2024 году - РИА Новости, 28.09.2023
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16:47 28.09.2023 (обновлено: 17:06 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/byudzhet-1899243411.html
Ефимов: доля бюджета развития Москвы превысит 40% в 2024 году
Ефимов: доля бюджета развития Москвы превысит 40% в 2024 году - РИА Новости, 28.09.2023
Ефимов: доля бюджета развития Москвы превысит 40% в 2024 году
Доля бюджета развития в столичном бюджете в 2024 году составит более 40% против 38%, заложенных на текущий год, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:47
2023-09-28T17:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Доля бюджета развития в столичном бюджете в 2024 году составит более 40% против 38%, заложенных на текущий год, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В качестве приоритета мы тринадцать лет назад выбрали опережающие темпы роста инвестиций в инфраструктуру. Это залог развития экономики города, потому что, не делая инвестиции, мы не сможем в будущем получить дополнительные доходы, которые позволят в том числе более эффективно исполнять наши социальные задачи", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов также указал, что вложения в инфраструктурные проекты не только имеют высокую окупаемость, но и приносят городу дополнительные доходы. Так, возведение новых станций метро повышает стоимость недвижимости на прилегающей территории в среднем на 30%, что в итоге увеличивает налоговые поступления в бюджет.По словам вице-мэра, Москва ежегодно формирует дефицитный бюджет и по мере его исполнения сокращает сроки реализации некоторых проектов, привлекая заимствования, в том числе - инфраструктурные бюджетные кредиты. При этом важно сохранять "комфортный" уровень долга."Когда мы проедаем текущие расходы и берем в долг – это путь в никуда. А если берем целевые кредиты, это, конечно же, деньги в развитие, которые будут возвращены либо через прямые доходы, либо через смежные", – пояснил Ефимов.Средства из бюджета развития Москвы направляются на улучшение дорожно-транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, а также на благоустройство.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: доля бюджета развития Москвы превысит 40% в 2024 году

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Доля бюджета развития в столичном бюджете в 2024 году составит более 40% против 38%, заложенных на текущий год, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В качестве приоритета мы тринадцать лет назад выбрали опережающие темпы роста инвестиций в инфраструктуру. Это залог развития экономики города, потому что, не делая инвестиции, мы не сможем в будущем получить дополнительные доходы, которые позволят в том числе более эффективно исполнять наши социальные задачи", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов также указал, что вложения в инфраструктурные проекты не только имеют высокую окупаемость, но и приносят городу дополнительные доходы. Так, возведение новых станций метро повышает стоимость недвижимости на прилегающей территории в среднем на 30%, что в итоге увеличивает налоговые поступления в бюджет.
По словам вице-мэра, Москва ежегодно формирует дефицитный бюджет и по мере его исполнения сокращает сроки реализации некоторых проектов, привлекая заимствования, в том числе - инфраструктурные бюджетные кредиты. При этом важно сохранять "комфортный" уровень долга.
«
"Когда мы проедаем текущие расходы и берем в долг – это путь в никуда. А если берем целевые кредиты, это, конечно же, деньги в развитие, которые будут возвращены либо через прямые доходы, либо через смежные", – пояснил Ефимов.
Средства из бюджета развития Москвы направляются на улучшение дорожно-транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, а также на благоустройство.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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