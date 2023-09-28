https://ria.ru/20230928/byudzhet-1899243411.html

Ефимов: доля бюджета развития Москвы превысит 40% в 2024 году

Ефимов: доля бюджета развития Москвы превысит 40% в 2024 году - РИА Новости, 28.09.2023

Ефимов: доля бюджета развития Москвы превысит 40% в 2024 году

Доля бюджета развития в столичном бюджете в 2024 году составит более 40% против 38%, заложенных на текущий год, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:47

2023-09-28T16:47

2023-09-28T17:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899249597_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_b6bffa44e96e96750fcfd7e2b3c318db.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Доля бюджета развития в столичном бюджете в 2024 году составит более 40% против 38%, заложенных на текущий год, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В качестве приоритета мы тринадцать лет назад выбрали опережающие темпы роста инвестиций в инфраструктуру. Это залог развития экономики города, потому что, не делая инвестиции, мы не сможем в будущем получить дополнительные доходы, которые позволят в том числе более эффективно исполнять наши социальные задачи", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов также указал, что вложения в инфраструктурные проекты не только имеют высокую окупаемость, но и приносят городу дополнительные доходы. Так, возведение новых станций метро повышает стоимость недвижимости на прилегающей территории в среднем на 30%, что в итоге увеличивает налоговые поступления в бюджет.По словам вице-мэра, Москва ежегодно формирует дефицитный бюджет и по мере его исполнения сокращает сроки реализации некоторых проектов, привлекая заимствования, в том числе - инфраструктурные бюджетные кредиты. При этом важно сохранять "комфортный" уровень долга."Когда мы проедаем текущие расходы и берем в долг – это путь в никуда. А если берем целевые кредиты, это, конечно же, деньги в развитие, которые будут возвращены либо через прямые доходы, либо через смежные", – пояснил Ефимов.Средства из бюджета развития Москвы направляются на улучшение дорожно-транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, а также на благоустройство.

https://radiosputnik.ria.ru/20230919/trudoustroystvo-1897175843.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)