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Дефицит бюджета в 2023 году не превысит плановые параметры, заявил Силуанов

Дефицит бюджета в 2023 году не превысит плановые параметры, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.09.2023

Дефицит бюджета в 2023 году не превысит плановые параметры, заявил Силуанов

Дефицит бюджета РФ в текущем году будет точно не выше 2% ВВП, может быть и ниже, заявил министр финансов Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:50

2023-09-28T14:50

2023-09-28T14:50

экономика

антон силуанов

максим орешкин

россия

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Дефицит бюджета РФ в текущем году будет точно не выше 2% ВВП, может быть и ниже, заявил министр финансов Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума. "Вполне оптимистичный прогноз. Доходы, в первую очередь, и нефтегазовые, и ненефтегазовые превышают наши плановые назначения, превышают наши плановые параметры и расходы. Такое право у нас есть. Поэтому дефицит федерального бюджета будет точно не выше 2%, а возможно и ниже", - сказал он, добавив, что будет зависеть от объема расходов, которые будут осуществлены за оставшийся до конца года период. "Дефицит, я согласен, не превысит наши плановые параметры", - уточнил министр. Ранее в рамках Восточного экономического форума помощник президента России Максим Орешкин заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 году может быть даже меньше 2% ВВП. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.

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экономика, антон силуанов, максим орешкин, россия