Рейтинг@Mail.ru
Дефицит бюджета в 2023 году не превысит плановые параметры, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/byudzhet-1899204894.html
Дефицит бюджета в 2023 году не превысит плановые параметры, заявил Силуанов
Дефицит бюджета в 2023 году не превысит плановые параметры, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.09.2023
Дефицит бюджета в 2023 году не превысит плановые параметры, заявил Силуанов
Дефицит бюджета РФ в текущем году будет точно не выше 2% ВВП, может быть и ниже, заявил министр финансов Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:50
2023-09-28T14:50
экономика
антон силуанов
максим орешкин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_0:115:3070:1842_1920x0_80_0_0_7161307436a9dca4210503b7d93bd7bf.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Дефицит бюджета РФ в текущем году будет точно не выше 2% ВВП, может быть и ниже, заявил министр финансов Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума. "Вполне оптимистичный прогноз. Доходы, в первую очередь, и нефтегазовые, и ненефтегазовые превышают наши плановые назначения, превышают наши плановые параметры и расходы. Такое право у нас есть. Поэтому дефицит федерального бюджета будет точно не выше 2%, а возможно и ниже", - сказал он, добавив, что будет зависеть от объема расходов, которые будут осуществлены за оставшийся до конца года период. "Дефицит, я согласен, не превысит наши плановые параметры", - уточнил министр. Ранее в рамках Восточного экономического форума помощник президента России Максим Орешкин заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 году может быть даже меньше 2% ВВП. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898060335.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_402:0:3015:1960_1920x0_80_0_0_47e408fefc79ddfa7c7915f20004bf3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, антон силуанов, максим орешкин, россия
Экономика, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Россия
Дефицит бюджета в 2023 году не превысит плановые параметры, заявил Силуанов

Силуанов: дефицит бюджета России в 2023 году будет точно не выше 2% ВВП

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Дефицит бюджета РФ в текущем году будет точно не выше 2% ВВП, может быть и ниже, заявил министр финансов Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
"Вполне оптимистичный прогноз. Доходы, в первую очередь, и нефтегазовые, и ненефтегазовые превышают наши плановые назначения, превышают наши плановые параметры и расходы. Такое право у нас есть. Поэтому дефицит федерального бюджета будет точно не выше 2%, а возможно и ниже", - сказал он, добавив, что будет зависеть от объема расходов, которые будут осуществлены за оставшийся до конца года период.
"Дефицит, я согласен, не превысит наши плановые параметры", - уточнил министр.
Ранее в рамках Восточного экономического форума помощник президента России Максим Орешкин заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 году может быть даже меньше 2% ВВП.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Мишустин рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета
22 сентября, 16:09
 
ЭкономикаАнтон СилуановМаксим ОрешкинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала