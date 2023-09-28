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Проект бюджета на 2024-2026 годы внесут в парламент на этой неделе - РИА Новости, 28.09.2023
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13:51 28.09.2023 (обновлено: 14:02 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/byudzhet-1899188063.html
Проект бюджета на 2024-2026 годы внесут в парламент на этой неделе
Проект бюджета на 2024-2026 годы внесут в парламент на этой неделе - РИА Новости, 28.09.2023
Проект бюджета на 2024-2026 годы внесут в парламент на этой неделе
Проект бюджета РФ на 2024-2026 годы будет внесен в парламент на этой неделе, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:51
2023-09-28T14:02
россия
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2024-2026 годы будет внесен в парламент на этой неделе, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума."Бюджет будет представлен, действительно, на этой неделе", - сказал Силуанов.До этого он отметил, что бюджет страны должен быть сбалансированным независимо от прогнозов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
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россия, антон силуанов, экономика
Россия, Антон Силуанов, Экономика
Проект бюджета на 2024-2026 годы внесут в парламент на этой неделе

Силуанов: проект бюджета на 2024-2026 годы внесут в парламент на этой неделе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2024-2026 годы будет внесен в парламент на этой неделе, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума.
"Бюджет будет представлен, действительно, на этой неделе", - сказал Силуанов.
До этого он отметил, что бюджет страны должен быть сбалансированным независимо от прогнозов.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума. 28 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению устойчивости экономики
12:22
 
РоссияАнтон СилуановЭкономика
 
 
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