https://ria.ru/20230928/byudzhet-1899188063.html

Проект бюджета на 2024-2026 годы внесут в парламент на этой неделе

Проект бюджета на 2024-2026 годы внесут в парламент на этой неделе - РИА Новости, 28.09.2023

Проект бюджета на 2024-2026 годы внесут в парламент на этой неделе

Проект бюджета РФ на 2024-2026 годы будет внесен в парламент на этой неделе, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:51

2023-09-28T13:51

2023-09-28T14:02

россия

антон силуанов

экономика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2024-2026 годы будет внесен в парламент на этой неделе, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума."Бюджет будет представлен, действительно, на этой неделе", - сказал Силуанов.До этого он отметил, что бюджет страны должен быть сбалансированным независимо от прогнозов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.

https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899157037.html

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россия, антон силуанов, экономика