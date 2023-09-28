https://ria.ru/20230928/byudzhet-1899188063.html
Проект бюджета на 2024-2026 годы внесут в парламент на этой неделе
Проект бюджета на 2024-2026 годы внесут в парламент на этой неделе - РИА Новости, 28.09.2023
Проект бюджета на 2024-2026 годы внесут в парламент на этой неделе
Проект бюджета РФ на 2024-2026 годы будет внесен в парламент на этой неделе, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:51
2023-09-28T13:51
2023-09-28T14:02
россия
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2024-2026 годы будет внесен в парламент на этой неделе, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума."Бюджет будет представлен, действительно, на этой неделе", - сказал Силуанов.До этого он отметил, что бюджет страны должен быть сбалансированным независимо от прогнозов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899157037.html
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россия, антон силуанов, экономика
Россия, Антон Силуанов, Экономика
Проект бюджета на 2024-2026 годы внесут в парламент на этой неделе
Силуанов: проект бюджета на 2024-2026 годы внесут в парламент на этой неделе
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2024-2026 годы будет внесен в парламент на этой неделе, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума.
"Бюджет будет представлен, действительно, на этой неделе", - сказал Силуанов.
До этого он отметил, что бюджет страны должен быть сбалансированным независимо от прогнозов.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
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