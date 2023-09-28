https://ria.ru/20230928/bpla-1899283938.html

Бундесвер закупит у концерна Rheinmetall 13 разведывательных дронов HUSAR

Бундесвер закупит у концерна Rheinmetall 13 разведывательных дронов HUSAR - РИА Новости, 28.09.2023

Бундесвер закупит у концерна Rheinmetall 13 разведывательных дронов HUSAR

Бундесвер закупит у оборонного концерна Rheinmetall 13 разведывательных беспилотников LUNA NG HUSAR, следует из пресс-релиза ведомства вооружений,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:55

2023-09-28T18:55

2023-09-28T19:04

германия

бундесвер германии

в мире

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бундесвер закупит у оборонного концерна Rheinmetall 13 разведывательных беспилотников LUNA NG HUSAR, следует из пресс-релиза ведомства вооружений, информационных технологий и применения бундесвера. "Армия Германии получит новую беспилотную разведывательную систему средней дальности. Президент федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения бундесвера подписал сегодня с компанией Rheinmetall Technical Publications GmbH соответствующий договор о внесении изменений в контракт на закупку в общей сложности 13 разведывательных систем HUSAR", - говорится в пресс-релизе ведомства. С 2025 года бундесвер получит в общей сложности двенадцать серийных и одну учебную систему. Система состоит из пяти разведывательных беспилотников с максимальной взлетной массой 110 кг каждый, двух наземных станций управления, двух пусковых установок, двух радио-мачт, оборудования для техобслуживания и трех транспортных платформ.

https://ria.ru/20230809/sotrudnichestvo-1889138652.html

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