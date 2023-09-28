https://ria.ru/20230928/bezhentsy-1899280806.html
Совет ЕС продлил механизм по приему украинских беженцев до 2025 года
Совет ЕС продлил механизм по приему украинских беженцев до 2025 года - РИА Новости, 28.09.2023
Совет ЕС продлил механизм по приему украинских беженцев до 2025 года
Совет ЕС в четверг продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев, говорится в заявлении Совета. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:43
2023-09-28T18:43
2023-09-28T18:43
украина
в мире
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/05/1556160584_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_463b448c4c667c7c2c2d7f2f8b9f26d3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Совет ЕС в четверг продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев, говорится в заявлении Совета. Ранее с таким предложением выступила Еврокомиссия. "ЕС будет поддерживать Украину так долго, как потребуется. Продление действия механизма защиты даст чувство уверенности более 4 миллионам беженцев, которые нашли в ЕС безопасное убежище", - указывается в заявлении. Ранее в ЕК заявляли, что всего на территорию ЕС в рамках действия механизма с марта 2022 года прибыли 16 миллионов украинских беженцев, 11 миллионов вернулись на родину, 1 миллион уехал в США, Великобританию и Канаду, а 4 миллиона остаются в ЕС. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
https://ria.ru/20230728/pomosch-1886997050.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/05/1556160584_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_4eb0eafd039bc6901b36580505985aef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, евросоюз, еврокомиссия
Украина, В мире, Евросоюз, Еврокомиссия
Совет ЕС продлил механизм по приему украинских беженцев до 2025 года
Совет ЕС продлил механизм по приему украинских беженцев до марта 2025 года