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Совет ЕС продлил механизм по приему украинских беженцев до 2025 года - РИА Новости, 28.09.2023
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18:43 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/bezhentsy-1899280806.html
Совет ЕС продлил механизм по приему украинских беженцев до 2025 года
Совет ЕС продлил механизм по приему украинских беженцев до 2025 года - РИА Новости, 28.09.2023
Совет ЕС продлил механизм по приему украинских беженцев до 2025 года
Совет ЕС в четверг продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев, говорится в заявлении Совета. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:43
2023-09-28T18:43
украина
в мире
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Совет ЕС в четверг продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев, говорится в заявлении Совета. Ранее с таким предложением выступила Еврокомиссия. "ЕС будет поддерживать Украину так долго, как потребуется. Продление действия механизма защиты даст чувство уверенности более 4 миллионам беженцев, которые нашли в ЕС безопасное убежище", - указывается в заявлении. Ранее в ЕК заявляли, что всего на территорию ЕС в рамках действия механизма с марта 2022 года прибыли 16 миллионов украинских беженцев, 11 миллионов вернулись на родину, 1 миллион уехал в США, Великобританию и Канаду, а 4 миллиона остаются в ЕС. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
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украина, в мире, евросоюз, еврокомиссия
Украина, В мире, Евросоюз, Еврокомиссия
Совет ЕС продлил механизм по приему украинских беженцев до 2025 года

Совет ЕС продлил механизм по приему украинских беженцев до марта 2025 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Совет ЕС в четверг продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев, говорится в заявлении Совета.
Ранее с таким предложением выступила Еврокомиссия.
"ЕС будет поддерживать Украину так долго, как потребуется. Продление действия механизма защиты даст чувство уверенности более 4 миллионам беженцев, которые нашли в ЕС безопасное убежище", - указывается в заявлении.
Ранее в ЕК заявляли, что всего на территорию ЕС в рамках действия механизма с марта 2022 года прибыли 16 миллионов украинских беженцев, 11 миллионов вернулись на родину, 1 миллион уехал в США, Великобританию и Канаду, а 4 миллиона остаются в ЕС.
Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
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