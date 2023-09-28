https://ria.ru/20230928/bezhentsy-1899280806.html

Совет ЕС продлил механизм по приему украинских беженцев до 2025 года

Совет ЕС продлил механизм по приему украинских беженцев до 2025 года - РИА Новости, 28.09.2023

Совет ЕС продлил механизм по приему украинских беженцев до 2025 года

Совет ЕС в четверг продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев, говорится в заявлении Совета. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:43

2023-09-28T18:43

2023-09-28T18:43

украина

в мире

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Совет ЕС в четверг продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев, говорится в заявлении Совета. Ранее с таким предложением выступила Еврокомиссия. "ЕС будет поддерживать Украину так долго, как потребуется. Продление действия механизма защиты даст чувство уверенности более 4 миллионам беженцев, которые нашли в ЕС безопасное убежище", - указывается в заявлении. Ранее в ЕК заявляли, что всего на территорию ЕС в рамках действия механизма с марта 2022 года прибыли 16 миллионов украинских беженцев, 11 миллионов вернулись на родину, 1 миллион уехал в США, Великобританию и Канаду, а 4 миллиона остаются в ЕС. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.

https://ria.ru/20230728/pomosch-1886997050.html

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украина, в мире, евросоюз, еврокомиссия