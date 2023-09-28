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В Курской области посадили два дрона, один сдетонировал - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 28.09.2023 (обновлено: 14:05 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/bespilotniki-1899189055.html
В Курской области посадили два дрона, один сдетонировал
В Курской области посадили два дрона, один сдетонировал - РИА Новости, 28.09.2023
В Курской области посадили два дрона, один сдетонировал
Два украинских беспилотника посажены силами РЭБ возле села Горналь Суджанского района Курской области, один из них сдетонировал, обошлось без пострадавших,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:55
2023-09-28T14:05
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
роман старовойт
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Два украинских беспилотника посажены силами РЭБ возле села Горналь Суджанского района Курской области, один из них сдетонировал, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Около села Горналь Суджанского района были замечены 2 беспилотника. Они посажены с помощью наших комплексов РЭБ. Один из беспилотников при посадке сдетонировал, обошлось без пострадавших и разрушений", — сообщил Старовойт.Кроме того, ранее в четверг силами ПВО в Курчатовском районе Курской области сбили один украинский беспилотник, обошлось без пострадавших и разрушений.В Курчатове — в административном центре Курчатовского района — находится Курская АЭС. От неё до границы с Сумской областью Украины около 130 километров.
https://ria.ru/20230927/obstrel-1898963643.html
курская область
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курская область, суджанский район, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области посадили два дрона, один сдетонировал

Старовойт: в Курской области силы РЭБ посадили два беспилотника

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Два украинских беспилотника посажены силами РЭБ возле села Горналь Суджанского района Курской области, один из них сдетонировал, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Около села Горналь Суджанского района были замечены 2 беспилотника. Они посажены с помощью наших комплексов РЭБ. Один из беспилотников при посадке сдетонировал, обошлось без пострадавших и разрушений", — сообщил Старовойт.
Кроме того, ранее в четверг силами ПВО в Курчатовском районе Курской области сбили один украинский беспилотник, обошлось без пострадавших и разрушений.
В Курчатове — в административном центре Курчатовского района — находится Курская АЭС. От неё до границы с Сумской областью Украины около 130 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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