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Минобороны рассказало подробности о перехваченном БПЛА в Брянской области
Минобороны рассказало подробности о перехваченном БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 28.09.2023
Минобороны рассказало подробности о перехваченном БПЛА в Брянской области
Российские системы ПВО перехватили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:38
2023-09-28T08:38
2023-09-28T09:33
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО перехватили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало подробности о перехваченном БПЛА в Брянской области
Минобороны: силы ПВО перехватили БПЛА самолетного типа над Брянской областью