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На подлете к Брянску нейтрализовали беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 28.09.2023 (обновлено: 08:33 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899091202.html
На подлете к Брянску нейтрализовали беспилотник
На подлете к Брянску нейтрализовали беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023
На подлете к Брянску нейтрализовали беспилотник
БПЛА самолетного типа подавлен силами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:24
2023-09-28T08:33
специальная военная операция на украине
брянск
безопасность
александр богомаз
брянская область
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. БПЛА самолетного типа подавлен силами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен силами РЭБ на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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брянск, безопасность, александр богомаз, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Безопасность, Александр Богомаз, Брянская область
На подлете к Брянску нейтрализовали беспилотник

Богомаз: силы РЭБ подавили беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. БПЛА самолетного типа подавлен силами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен силами РЭБ на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянскБезопасностьАлександр БогомазБрянская область
 
 
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