https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899091202.html

На подлете к Брянску нейтрализовали беспилотник

На подлете к Брянску нейтрализовали беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023

На подлете к Брянску нейтрализовали беспилотник

БПЛА самолетного типа подавлен силами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T08:24

2023-09-28T08:24

2023-09-28T08:33

специальная военная операция на украине

брянск

безопасность

александр богомаз

брянская область

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. БПЛА самолетного типа подавлен силами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен силами РЭБ на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

брянск

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брянск, безопасность, александр богомаз, брянская область