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На подлете к Брянску нейтрализовали беспилотник
На подлете к Брянску нейтрализовали беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023
На подлете к Брянску нейтрализовали беспилотник
БПЛА самолетного типа подавлен силами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:24
2023-09-28T08:24
2023-09-28T08:33
специальная военная операция на украине
брянск
безопасность
александр богомаз
брянская область
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. БПЛА самолетного типа подавлен силами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен силами РЭБ на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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брянск, безопасность, александр богомаз, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Безопасность, Александр Богомаз, Брянская область
На подлете к Брянску нейтрализовали беспилотник
Богомаз: силы РЭБ подавили беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску