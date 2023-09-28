https://ria.ru/20230928/bank-1899263563.html
Сербия получила в кредит 25 миллионов евро от ЕБРР на ж/д инфраструктуру
Сербия получила в кредит 25 миллионов евро от ЕБРР на ж/д инфраструктуру - РИА Новости, 28.09.2023
Сербия получила в кредит 25 миллионов евро от ЕБРР на ж/д инфраструктуру
Сербский национальный оператор железнодорожных перевозок "Србија воз" получил кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 25... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:39
2023-09-28T17:39
2023-09-28T17:39
экономика
коммерческая недвижимость
сербия
белград (город)
европейский банк реконструкции и развития
в мире
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сербский национальный оператор железнодорожных перевозок "Србија воз" получил кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 25 миллионов евро, говорится в релизе, опубликованном в четверг на сайте банка. "Сербия продолжит модернизацию своей железнодорожной инфраструктуры благодаря кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 25 миллионов евро", - говорится в тексте. Отмечается, что выделенные средства будут направлены на строительство нового регионального депо в (городе – ред.) Нише и реконструкцию двух существующих депо в Земуне (район Белграда – ред.) и (городе – ред.) Сомборе. Объем инвестиций ЕБРР в железнодорожный сектор Западных Балкан составляет 1 миллиард евро, в различные отрасли экономики Сербии банк инвестировал более 8,6 миллиардов евро, сказано в тексте.
https://ria.ru/20230928/bank-1899256559.html
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экономика, коммерческая недвижимость, сербия, белград (город), европейский банк реконструкции и развития, в мире
Экономика, Коммерческая недвижимость, Сербия, Белград (город), Европейский банк реконструкции и развития, В мире
Сербия получила в кредит 25 миллионов евро от ЕБРР на ж/д инфраструктуру
ЕБРР: "Србија воз" получил кредит в 25 миллионов евро от Европейского банка