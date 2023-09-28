https://ria.ru/20230928/artilleriya-1899084847.html

Группировка "Центр" подавила 20 артиллерийских расчетов ВСУ

Группировка "Центр" подавила 20 артиллерийских расчетов ВСУ - РИА Новости, 28.09.2023

Группировка "Центр" подавила 20 артиллерийских расчетов ВСУ

Российские артиллеристы нанесли поражение украинским подразделениям на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T05:02

2023-09-28T05:02

2023-09-28T10:24

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли поражение украинским подразделениям на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" подполковник Александр Савчук."В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов украинских войск, поражен 120-миллиметровый миномет, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина, автомобиль пикап", — сказал он.По словам офицера, артиллерия, штурмовая и армейская авиация ударили по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 5-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.А тяжелые огнеметные системы уничтожили опорный пункт в районе Григоровки на территории ДНР. Силы ПВО, в свою очередь, сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, заключил собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899082908.html

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