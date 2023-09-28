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Группировка "Центр" подавила 20 артиллерийских расчетов ВСУ - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 28.09.2023 (обновлено: 10:24 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/artilleriya-1899084847.html
Группировка "Центр" подавила 20 артиллерийских расчетов ВСУ
Группировка "Центр" подавила 20 артиллерийских расчетов ВСУ - РИА Новости, 28.09.2023
Группировка "Центр" подавила 20 артиллерийских расчетов ВСУ
Российские артиллеристы нанесли поражение украинским подразделениям на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T05:02
2023-09-28T10:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли поражение украинским подразделениям на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" подполковник Александр Савчук."В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов украинских войск, поражен 120-миллиметровый миномет, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина, автомобиль пикап", — сказал он.По словам офицера, артиллерия, штурмовая и армейская авиация ударили по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 5-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.А тяжелые огнеметные системы уничтожили опорный пункт в районе Григоровки на территории ДНР. Силы ПВО, в свою очередь, сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, заключил собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899082908.html
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россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Центр" подавила 20 артиллерийских расчетов ВСУ

МО: артиллерия "Центра" подавила 20 украинских артиллерийских расчетов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан"
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли поражение украинским подразделениям на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" подполковник Александр Савчук.
"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов украинских войск, поражен 120-миллиметровый миномет, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина, автомобиль пикап", — сказал он.
По словам офицера, артиллерия, штурмовая и армейская авиация ударили по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 5-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.
А тяжелые огнеметные системы уничтожили опорный пункт в районе Григоровки на территории ДНР. Силы ПВО, в свою очередь, сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, заключил собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого
03:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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