https://ria.ru/20230928/altay-1899092426.html

Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения региона

Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения региона - РИА Новости, 28.09.2023

Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения региона

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил в Telegram-канале жителей с 86-м днём рождения региона. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T08:46

2023-09-28T08:46

2023-09-28T08:46

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил в Telegram-канале жителей с 86-м днём рождения региона. "Сегодня исполнилось 86 лет со дня основания Алтайского края. За прошедшие десятилетия наш самобытный, современный, динамичный регион стал гордостью России по самым разным направлениям. Алтай — житница всей страны. Благодаря урожаям с наших полей и успехам пищевой промышленности, мы кормим не только себя и Сибирь, но и всю Россию", - написал Томенко. Губернатор подчеркнул, что Алтайский край — уже давно не только ключевой аграрный регион страны. Предприятия многих других отраслей идут в ногу со временем, достойно отвечая на все вызовы, внедряя новые подходы и технологии. "Поэтому Алтай — среди лидеров, например, в развитии машиностроения, показывает заметный рост в оборонном комплексе. А наша природа — чистейшие озера, живописные горы и леса — притягивает миллионы туристов. Но главное на Алтае — конечно, люди: неравнодушные, трудолюбивые, сильные. Больше 2 миллионов человек… Поздравляю каждого жителя края с сегодняшним праздником. Вперед, Алтайский край", - подчеркнул Томенко.

https://ria.ru/20230816/proizvodstvo-1890411447.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алтайский край, виктор томенко