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Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения региона - РИА Новости, 28.09.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
08:46 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/altay-1899092426.html
Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения региона
Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения региона - РИА Новости, 28.09.2023
Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения региона
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил в Telegram-канале жителей с 86-м днём рождения региона. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:46
2023-09-28T08:46
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил в Telegram-канале жителей с 86-м днём рождения региона. "Сегодня исполнилось 86 лет со дня основания Алтайского края. За прошедшие десятилетия наш самобытный, современный, динамичный регион стал гордостью России по самым разным направлениям. Алтай — житница всей страны. Благодаря урожаям с наших полей и успехам пищевой промышленности, мы кормим не только себя и Сибирь, но и всю Россию", - написал Томенко. Губернатор подчеркнул, что Алтайский край — уже давно не только ключевой аграрный регион страны. Предприятия многих других отраслей идут в ногу со временем, достойно отвечая на все вызовы, внедряя новые подходы и технологии. "Поэтому Алтай — среди лидеров, например, в развитии машиностроения, показывает заметный рост в оборонном комплексе. А наша природа — чистейшие озера, живописные горы и леса — притягивает миллионы туристов. Но главное на Алтае — конечно, люди: неравнодушные, трудолюбивые, сильные. Больше 2 миллионов человек… Поздравляю каждого жителя края с сегодняшним праздником. Вперед, Алтайский край", - подчеркнул Томенко.
https://ria.ru/20230816/proizvodstvo-1890411447.html
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алтайский край, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Виктор Томенко

Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения региона

CC BY-SA 4.0 / Cheburgenator / Алтайский край
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Cheburgenator /
Алтайский край. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил в Telegram-канале жителей с 86-м днём рождения региона.
«
"Сегодня исполнилось 86 лет со дня основания Алтайского края. За прошедшие десятилетия наш самобытный, современный, динамичный регион стал гордостью России по самым разным направлениям. Алтай — житница всей страны. Благодаря урожаям с наших полей и успехам пищевой промышленности, мы кормим не только себя и Сибирь, но и всю Россию", - написал Томенко.
Губернатор подчеркнул, что Алтайский край — уже давно не только ключевой аграрный регион страны. Предприятия многих других отраслей идут в ногу со временем, достойно отвечая на все вызовы, внедряя новые подходы и технологии.
«
"Поэтому Алтай — среди лидеров, например, в развитии машиностроения, показывает заметный рост в оборонном комплексе. А наша природа — чистейшие озера, живописные горы и леса — притягивает миллионы туристов. Но главное на Алтае — конечно, люди: неравнодушные, трудолюбивые, сильные. Больше 2 миллионов человек… Поздравляю каждого жителя края с сегодняшним праздником. Вперед, Алтайский край", - подчеркнул Томенко.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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Алтайский крайАлтайский крайВиктор Томенко
 
 
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