Рейтинг@Mail.ru
"Нужны влиятельные друзья". О чем Путин договорился с самой молодой нацией - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 28.09.2023 (обновлено: 18:04 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/afrika-1899249879.html
"Нужны влиятельные друзья". О чем Путин договорился с самой молодой нацией
"Нужны влиятельные друзья". О чем Путин договорился с самой молодой нацией - РИА Новости, 28.09.2023
"Нужны влиятельные друзья". О чем Путин договорился с самой молодой нацией
В Москву с двухдневным визитом прибыл президент Южного Судана Сальваторе Киир, совсем недавно выступавший в Генеральной Ассамблее ООН. Его принял Владимир... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:56
2023-09-28T18:04
южный судан
в мире
москва
россия
владимир путин
брикс
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899265646_0:0:3185:1792_1920x0_80_0_0_ed9269e083276567c3c051f5f8aaaad1.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москву с двухдневным визитом прибыл президент Южного Судана Сальваторе Киир, совсем недавно выступавший в Генеральной Ассамблее ООН. Его принял Владимир Путин. Им было что обсудить. Так, месяц назад руководитель африканского государства выражал заинтересованность в присоединении к БРИКС. Есть и ряд двусторонних вопросов. О самом главном — в материале РИА Новости.Впервые в столицеСальваторе (его часто зовут сокращенно Сальва) Киир занял пост президента в 2011-м, когда Южный Судан обрел независимость. Россия одной из первых установила дипломатические отношения с этой африканской республикой. С тех пор контакты на разных уровнях, в первую очередь по линии внешнеполитических ведомств, были регулярными.Кроме того, Москва прилагала посреднические усилия для урегулирования межсуданского спора и внутренних конфликтов в стране — оппозиционные Кииру группировки сохраняют активность. В 2019-м президент Южного Судана принял участие в первом саммите "Россия — Африка", который проводили в Сочи, а на недавнюю петербургскую встречу в этом формате прилетал его заместитель Табан Денг Гаи. Нынешний визит в Москву — первый для Киира, и встретили его надлежащим образом. В аэропорту, 27 сентября, гостю предоставили отечественный автомобиль Aurus и мотосопровождение. На следующий день состоялись переговоры с Владимиром Путиным.Прежде всего российский президент отметил: для сотрудничества есть "много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе и в энергетике". "Надеюсь, что все наработки, имею в виду и строительство НПЗ в вашей стране с участием нашей компании, и планы второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей", — подчеркнул Путин. В прошлом году был некоторый спад товарооборота, но сейчас вновь заметен рост.Помимо экономики и энергетики, президент упомянул гуманитарные аспекты: в российских вузах учатся граждане Южного Судана, и Москва намерена "расширять это сотрудничество". Есть контакты на уровне регионов. "Мы отдаем себе отчет в том, что дальнейшее поступательное развитие связано с обеспечением безопасности, с урегулированием всех проблем и сложностей, которые достались вам еще и с прежних времен, поэтому будем делать все для того, чтобы вас поддержать и по этому направлению", — заверил Путин.Безальтернативная дружбаПоблагодарив за теплый прием, Киир сказал: "Мое присутствие здесь означает первый шаг на длинном пути нашей совместной работы в будущем"."Мы будем работать сообща с вами и с Российской Федерацией, потому что сегодня ситуация в мире показывает, что в одиночку никак не выжить, не добиться успеха, наша страна — не исключение, — продолжил он. — Мы самая молодая нация на планете, и нам необходимо иметь сильных влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. И мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами".Следует отметить, что Южный Судан традиционно воздерживается при голосовании по антироссийским резолюциям в Генеральной ассамблее ООН. Кроме того, подобно многим другим государствам Черного континента, стремится примкнуть к организациям, в которых Россия играет ведущую роль.Суданские ожидания и российские перспективыЕще в августе, выступая в ЮАР на форуме лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран, Киир заявил: "Южный Судан заинтересован в присоединении к объединению". Он надеется, что "пятерка" (к которой в следующем году присоединятся еще шесть стран) "не только на словах, но и на практике" проявит уважение к интересам партнеров и поспособствует развитию южносуданской промышленности.Незадолго до встречи с Путиным в Москве Киир с трибуны ООН попросил поддержать беженцев, прибывших в Южный Судан. "Такой приток стал большим испытанием для приграничных городов и поселений, создал гуманитарный кризис, — пояснил он. — Я призываю международное сообщество направить достаточные ресурсы, чтобы оказать помощь". Кроме того, Киир напомнил о необходимости снятия с Южного Судана оружейного эмбарго. На 2024-й в стране запланированы президентские выборы, и, отметил он, отмена запрета посодействует укреплению безопасности.Для российской же стороны встреча Путина с Кииром — еще один этап возвращения на Черный континент. Помимо состоявшегося летом второго саммита "Россия — Африка", Москва использует и другие инструменты усиления регионального влияния. В том числе регулярные двусторонние встречи главы МИД Сергея Лаврова с коллегами, его африканские турне, которых за полтора года было уже четыре.Путин, в свою очередь, не так давно, в июне, принимал Исайяса Афеворки, президента Эритреи. Эта страна, как и Южный Судан, входит в Межправительственную организацию по развитию Восточной Африки (ИГАД) — одно из важных объединений региона. Налаживание и углубление связей с его участниками укладывается в общий внешнеполитический курс России. И, учитывая нарастающий интерес африканцев к БРИКС, может расширить рамки для новых форматов сотрудничества.
южный судан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899265646_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_b990fae68045dba8caa43205a2683d2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южный судан, в мире, москва, россия, владимир путин, брикс, оон
Южный Судан, В мире, Москва, Россия, Владимир Путин, БРИКС, ООН
"Нужны влиятельные друзья". О чем Путин договорился с самой молодой нацией

Путин провел переговоры с президентом Южного Судана

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Южного Судана Сальваторе Киир во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Южного Судана Сальваторе Киир во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москву с двухдневным визитом прибыл президент Южного Судана Сальваторе Киир, совсем недавно выступавший в Генеральной Ассамблее ООН. Его принял Владимир Путин. Им было что обсудить. Так, месяц назад руководитель африканского государства выражал заинтересованность в присоединении к БРИКС. Есть и ряд двусторонних вопросов. О самом главном — в материале РИА Новости.

Впервые в столице

Сальваторе (его часто зовут сокращенно Сальва) Киир занял пост президента в 2011-м, когда Южный Судан обрел независимость. Россия одной из первых установила дипломатические отношения с этой африканской республикой. С тех пор контакты на разных уровнях, в первую очередь по линии внешнеполитических ведомств, были регулярными.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Южного Судана Сальваторе Киир на церемонии официальной встречи глав государств и правительств стран — участниц саммита Россия — Африка
Президент РФ Владимир Путин и президент Южного Судана Сальваторе Киир Маярдит на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Южного Судана Сальваторе Киир на церемонии официальной встречи глав государств и правительств стран — участниц саммита Россия — Африка
Кроме того, Москва прилагала посреднические усилия для урегулирования межсуданского спора и внутренних конфликтов в стране — оппозиционные Кииру группировки сохраняют активность. В 2019-м президент Южного Судана принял участие в первом саммите "Россия — Африка", который проводили в Сочи, а на недавнюю петербургскую встречу в этом формате прилетал его заместитель Табан Денг Гаи. Нынешний визит в Москву — первый для Киира, и встретили его надлежащим образом. В аэропорту, 27 сентября, гостю предоставили отечественный автомобиль Aurus и мотосопровождение. На следующий день состоялись переговоры с Владимиром Путиным.
Прежде всего российский президент отметил: для сотрудничества есть "много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе и в энергетике". "Надеюсь, что все наработки, имею в виду и строительство НПЗ в вашей стране с участием нашей компании, и планы второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей", — подчеркнул Путин. В прошлом году был некоторый спад товарооборота, но сейчас вновь заметен рост.
Помимо экономики и энергетики, президент упомянул гуманитарные аспекты: в российских вузах учатся граждане Южного Судана, и Москва намерена "расширять это сотрудничество". Есть контакты на уровне регионов. "Мы отдаем себе отчет в том, что дальнейшее поступательное развитие связано с обеспечением безопасности, с урегулированием всех проблем и сложностей, которые достались вам еще и с прежних времен, поэтому будем делать все для того, чтобы вас поддержать и по этому направлению", — заверил Путин.

Безальтернативная дружба

Поблагодарив за теплый прием, Киир сказал: "Мое присутствие здесь означает первый шаг на длинном пути нашей совместной работы в будущем".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Южного Судана Салва Киир на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Президент Южного Судана Салва Киир на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Южного Судана Салва Киир на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
"Мы будем работать сообща с вами и с Российской Федерацией, потому что сегодня ситуация в мире показывает, что в одиночку никак не выжить, не добиться успеха, наша страна — не исключение, — продолжил он. — Мы самая молодая нация на планете, и нам необходимо иметь сильных влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. И мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами".
Следует отметить, что Южный Судан традиционно воздерживается при голосовании по антироссийским резолюциям в Генеральной ассамблее ООН. Кроме того, подобно многим другим государствам Черного континента, стремится примкнуть к организациям, в которых Россия играет ведущую роль.

Суданские ожидания и российские перспективы

Еще в августе, выступая в ЮАР на форуме лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран, Киир заявил: "Южный Судан заинтересован в присоединении к объединению". Он надеется, что "пятерка" (к которой в следующем году присоединятся еще шесть стран) "не только на словах, но и на практике" проявит уважение к интересам партнеров и поспособствует развитию южносуданской промышленности.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Южного Судана Салва Киир во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Южного Судана Салва Киир во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Южного Судана Салва Киир во время встречи в Москве
Незадолго до встречи с Путиным в Москве Киир с трибуны ООН попросил поддержать беженцев, прибывших в Южный Судан. "Такой приток стал большим испытанием для приграничных городов и поселений, создал гуманитарный кризис, — пояснил он. — Я призываю международное сообщество направить достаточные ресурсы, чтобы оказать помощь". Кроме того, Киир напомнил о необходимости снятия с Южного Судана оружейного эмбарго. На 2024-й в стране запланированы президентские выборы, и, отметил он, отмена запрета посодействует укреплению безопасности.
Для российской же стороны встреча Путина с Кииром — еще один этап возвращения на Черный континент. Помимо состоявшегося летом второго саммита "Россия — Африка", Москва использует и другие инструменты усиления регионального влияния. В том числе регулярные двусторонние встречи главы МИД Сергея Лаврова с коллегами, его африканские турне, которых за полтора года было уже четыре.
Путин, в свою очередь, не так давно, в июне, принимал Исайяса Афеворки, президента Эритреи. Эта страна, как и Южный Судан, входит в Межправительственную организацию по развитию Восточной Африки (ИГАД) — одно из важных объединений региона. Налаживание и углубление связей с его участниками укладывается в общий внешнеполитический курс России. И, учитывая нарастающий интерес африканцев к БРИКС, может расширить рамки для новых форматов сотрудничества.
 
Южный СуданВ миреМоскваРоссияВладимир ПутинБРИКСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала