https://ria.ru/20230928/afrika-1899249879.html

"Нужны влиятельные друзья". О чем Путин договорился с самой молодой нацией

"Нужны влиятельные друзья". О чем Путин договорился с самой молодой нацией - РИА Новости, 28.09.2023

"Нужны влиятельные друзья". О чем Путин договорился с самой молодой нацией

В Москву с двухдневным визитом прибыл президент Южного Судана Сальваторе Киир, совсем недавно выступавший в Генеральной Ассамблее ООН. Его принял Владимир... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:56

2023-09-28T17:56

2023-09-28T18:04

южный судан

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москва

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владимир путин

брикс

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москву с двухдневным визитом прибыл президент Южного Судана Сальваторе Киир, совсем недавно выступавший в Генеральной Ассамблее ООН. Его принял Владимир Путин. Им было что обсудить. Так, месяц назад руководитель африканского государства выражал заинтересованность в присоединении к БРИКС. Есть и ряд двусторонних вопросов. О самом главном — в материале РИА Новости.Впервые в столицеСальваторе (его часто зовут сокращенно Сальва) Киир занял пост президента в 2011-м, когда Южный Судан обрел независимость. Россия одной из первых установила дипломатические отношения с этой африканской республикой. С тех пор контакты на разных уровнях, в первую очередь по линии внешнеполитических ведомств, были регулярными.Кроме того, Москва прилагала посреднические усилия для урегулирования межсуданского спора и внутренних конфликтов в стране — оппозиционные Кииру группировки сохраняют активность. В 2019-м президент Южного Судана принял участие в первом саммите "Россия — Африка", который проводили в Сочи, а на недавнюю петербургскую встречу в этом формате прилетал его заместитель Табан Денг Гаи. Нынешний визит в Москву — первый для Киира, и встретили его надлежащим образом. В аэропорту, 27 сентября, гостю предоставили отечественный автомобиль Aurus и мотосопровождение. На следующий день состоялись переговоры с Владимиром Путиным.Прежде всего российский президент отметил: для сотрудничества есть "много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе и в энергетике". "Надеюсь, что все наработки, имею в виду и строительство НПЗ в вашей стране с участием нашей компании, и планы второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей", — подчеркнул Путин. В прошлом году был некоторый спад товарооборота, но сейчас вновь заметен рост.Помимо экономики и энергетики, президент упомянул гуманитарные аспекты: в российских вузах учатся граждане Южного Судана, и Москва намерена "расширять это сотрудничество". Есть контакты на уровне регионов. "Мы отдаем себе отчет в том, что дальнейшее поступательное развитие связано с обеспечением безопасности, с урегулированием всех проблем и сложностей, которые достались вам еще и с прежних времен, поэтому будем делать все для того, чтобы вас поддержать и по этому направлению", — заверил Путин.Безальтернативная дружбаПоблагодарив за теплый прием, Киир сказал: "Мое присутствие здесь означает первый шаг на длинном пути нашей совместной работы в будущем"."Мы будем работать сообща с вами и с Российской Федерацией, потому что сегодня ситуация в мире показывает, что в одиночку никак не выжить, не добиться успеха, наша страна — не исключение, — продолжил он. — Мы самая молодая нация на планете, и нам необходимо иметь сильных влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. И мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами".Следует отметить, что Южный Судан традиционно воздерживается при голосовании по антироссийским резолюциям в Генеральной ассамблее ООН. Кроме того, подобно многим другим государствам Черного континента, стремится примкнуть к организациям, в которых Россия играет ведущую роль.Суданские ожидания и российские перспективыЕще в августе, выступая в ЮАР на форуме лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран, Киир заявил: "Южный Судан заинтересован в присоединении к объединению". Он надеется, что "пятерка" (к которой в следующем году присоединятся еще шесть стран) "не только на словах, но и на практике" проявит уважение к интересам партнеров и поспособствует развитию южносуданской промышленности.Незадолго до встречи с Путиным в Москве Киир с трибуны ООН попросил поддержать беженцев, прибывших в Южный Судан. "Такой приток стал большим испытанием для приграничных городов и поселений, создал гуманитарный кризис, — пояснил он. — Я призываю международное сообщество направить достаточные ресурсы, чтобы оказать помощь". Кроме того, Киир напомнил о необходимости снятия с Южного Судана оружейного эмбарго. На 2024-й в стране запланированы президентские выборы, и, отметил он, отмена запрета посодействует укреплению безопасности.Для российской же стороны встреча Путина с Кииром — еще один этап возвращения на Черный континент. Помимо состоявшегося летом второго саммита "Россия — Африка", Москва использует и другие инструменты усиления регионального влияния. В том числе регулярные двусторонние встречи главы МИД Сергея Лаврова с коллегами, его африканские турне, которых за полтора года было уже четыре.Путин, в свою очередь, не так давно, в июне, принимал Исайяса Афеворки, президента Эритреи. Эта страна, как и Южный Судан, входит в Межправительственную организацию по развитию Восточной Африки (ИГАД) — одно из важных объединений региона. Налаживание и углубление связей с его участниками укладывается в общий внешнеполитический курс России. И, учитывая нарастающий интерес африканцев к БРИКС, может расширить рамки для новых форматов сотрудничества.

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