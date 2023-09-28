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Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу столичного аэропорта
Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу столичного аэропорта - РИА Новости, 28.09.2023
Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу столичного аэропорта
Взрыв и пожар на одном из промышленных складов в Ташкенте не повлиял на работу аэропорта столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T06:02
2023-09-28T06:02
2023-09-28T10:33
ташкент
узбекистан
в мире
взрыв на складе в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 28 сен - РИА Новости. Взрыв и пожар на одном из промышленных складов в Ташкенте не повлиял на работу аэропорта столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports. Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 02.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов. По данным минздрава страны, в результате ЧС есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. "Произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта столицы. Международный аэропорт "Ташкент" функционирует без ограничений в штатном режиме", - говорится в сообщении в телеграм-канале АО Uzbekistan Airports. Склад, принадлежащий, по данным МЧС Узбекистана, ООО "Интер Логистик", находится поблизости от аэропорта Ташкента.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ташкент, узбекистан, в мире, взрыв на складе в ташкенте
Ташкент, Узбекистан, В мире, Взрыв на складе в Ташкенте
Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу столичного аэропорта
Uzbekistan Airports: взрыв в Ташкенте не повлиял на работу столичного аэропорта
ТАШКЕНТ, 28 сен - РИА Новости. Взрыв и пожар на одном из промышленных складов в Ташкенте не повлиял на работу аэропорта столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports.
Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 02.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов. По данным минздрава страны, в результате ЧС есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.
"Произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта столицы. Международный аэропорт "Ташкент" функционирует без ограничений в штатном режиме", - говорится в сообщении в телеграм-канале АО Uzbekistan Airports.
Склад, принадлежащий, по данным МЧС Узбекистана, ООО "Интер Логистик", находится поблизости от аэропорта Ташкента.
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