https://ria.ru/20230928/aeroport-1899086296.html

Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу столичного аэропорта

Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу столичного аэропорта - РИА Новости, 28.09.2023

Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу столичного аэропорта

Взрыв и пожар на одном из промышленных складов в Ташкенте не повлиял на работу аэропорта столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T06:02

2023-09-28T06:02

2023-09-28T10:33

ташкент

узбекистан

в мире

взрыв на складе в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 28 сен - РИА Новости. Взрыв и пожар на одном из промышленных складов в Ташкенте не повлиял на работу аэропорта столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports. Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 02.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов. По данным минздрава страны, в результате ЧС есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. "Произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта столицы. Международный аэропорт "Ташкент" функционирует без ограничений в штатном режиме", - говорится в сообщении в телеграм-канале АО Uzbekistan Airports. Склад, принадлежащий, по данным МЧС Узбекистана, ООО "Интер Логистик", находится поблизости от аэропорта Ташкента.

https://ria.ru/20230927/pozhar-1898853194.html

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