https://ria.ru/20230928/aero-1899158358.html

В Шереметьево прокомментировали сбой в системе регистрации аэропорта

В Шереметьево прокомментировали сбой в системе регистрации аэропорта - РИА Новости, 28.09.2023

В Шереметьево прокомментировали сбой в системе регистрации аэропорта

Сбой в системе регистрации не оказал существенного влияния на "Шереметьево", скоплений людей в терминалах нет, сообщила РИА Новости директор по связям с... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:28

2023-09-28T12:28

2023-09-28T12:43

шереметьево (аэропорт)

россия

происшествия

технологии

аэрофлот

ростех

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сбой в системе регистрации не оказал существенного влияния на "Шереметьево", скоплений людей в терминалах нет, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании. В Ростехе позже сообщили, что работают над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа. Через некоторое время "Аэрофлот" сообщил, что работа Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены."Штатная работа системы регистрации полностью восстановлена. Скоплений пассажиров в терминалах не наблюдается. Рейсы зарубежных авиакомпаний обслуживались в штатном режиме. Сбой в системе регистрации не оказал существенного влияния на деятельность аэропорта", - отметила она.Пассажиры в терминалах оперативно информировались о переносе времени вылета рейсов. При этом обеспечивалась частичная регистрация пассажиров по резервным каналам в оперативных условиях.

https://ria.ru/20230928/bronirovanie-1899129098.html

https://ria.ru/20230928/leonardo-1899149271.html

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шереметьево (аэропорт), россия, происшествия, технологии, аэрофлот, ростех