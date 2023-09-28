Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево прокомментировали сбой в системе регистрации аэропорта - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 28.09.2023 (обновлено: 12:43 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/aero-1899158358.html
В Шереметьево прокомментировали сбой в системе регистрации аэропорта
В Шереметьево прокомментировали сбой в системе регистрации аэропорта - РИА Новости, 28.09.2023
В Шереметьево прокомментировали сбой в системе регистрации аэропорта
Сбой в системе регистрации не оказал существенного влияния на "Шереметьево", скоплений людей в терминалах нет, сообщила РИА Новости директор по связям с... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:28
2023-09-28T12:43
шереметьево (аэропорт)
россия
происшествия
технологии
аэрофлот
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875104050_0:135:3159:1912_1920x0_80_0_0_281e0509633fb873725dafc4e2cfc7b1.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сбой в системе регистрации не оказал существенного влияния на "Шереметьево", скоплений людей в терминалах нет, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании. В Ростехе позже сообщили, что работают над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа. Через некоторое время "Аэрофлот" сообщил, что работа Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены."Штатная работа системы регистрации полностью восстановлена. Скоплений пассажиров в терминалах не наблюдается. Рейсы зарубежных авиакомпаний обслуживались в штатном режиме. Сбой в системе регистрации не оказал существенного влияния на деятельность аэропорта", - отметила она.Пассажиры в терминалах оперативно информировались о переносе времени вылета рейсов. При этом обеспечивалась частичная регистрация пассажиров по резервным каналам в оперативных условиях.
https://ria.ru/20230928/bronirovanie-1899129098.html
https://ria.ru/20230928/leonardo-1899149271.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875104050_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_a6084b3ffd91bb1cb67b62552c2afb9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), россия, происшествия, технологии, аэрофлот, ростех
Шереметьево (аэропорт), Россия, Происшествия, Технологии, Аэрофлот, Ростех
В Шереметьево прокомментировали сбой в системе регистрации аэропорта

Шереметьево: сбой в системе не оказал большого влияния на работу аэропорта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево
Люди в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сбой в системе регистрации не оказал существенного влияния на "Шереметьево", скоплений людей в терминалах нет, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании. В Ростехе позже сообщили, что работают над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа. Через некоторое время "Аэрофлот" сообщил, что работа Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены.
Билетные кассы авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в системе бронирования "Леонардо"
11:24
"Штатная работа системы регистрации полностью восстановлена. Скоплений пассажиров в терминалах не наблюдается. Рейсы зарубежных авиакомпаний обслуживались в штатном режиме. Сбой в системе регистрации не оказал существенного влияния на деятельность аэропорта", - отметила она.
Пассажиры в терминалах оперативно информировались о переносе времени вылета рейсов. При этом обеспечивалась частичная регистрация пассажиров по резервным каналам в оперативных условиях.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Работу системы бронирования "Леонардо" восстановили после DDOS-атаки
12:01
 
Шереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествияТехнологииАэрофлотРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала