https://ria.ru/20230928/adaptatsiya-1899158815.html

Мишустин рассказал об адаптации нефтегазового сектора

Мишустин рассказал об адаптации нефтегазового сектора - РИА Новости, 28.09.2023

Мишустин рассказал об адаптации нефтегазового сектора

Российскому нефтегазовому сектору требуется больше времени, чем остальным сферам, для перестроения товарных потоков, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:28

2023-09-28T12:28

2023-09-28T13:14

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российскому нефтегазовому сектору требуется больше времени, чем остальным сферам, для перестроения товарных потоков, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Уже к середине текущего года экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней. За исключением, возможно, нефтегазового сектора, которому нужно больше времени, чтобы перестроить товарные потоки и найти новых торговых партнеров", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме. Мишустин отметил, что в ряде отраслей выпуск и вовсе превысил прошлые значения. "Продолжается и рост потребительской активности", - сказал он.

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

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экономика, россия, михаил мишустин