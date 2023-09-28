Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал об адаптации нефтегазового сектора - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 28.09.2023 (обновлено: 13:14 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/adaptatsiya-1899158815.html
Мишустин рассказал об адаптации нефтегазового сектора
Мишустин рассказал об адаптации нефтегазового сектора - РИА Новости, 28.09.2023
Мишустин рассказал об адаптации нефтегазового сектора
Российскому нефтегазовому сектору требуется больше времени, чем остальным сферам, для перестроения товарных потоков, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:28
2023-09-28T13:14
экономика
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899172505_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_899346ae44f05f32b41d754ebab7300e.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российскому нефтегазовому сектору требуется больше времени, чем остальным сферам, для перестроения товарных потоков, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Уже к середине текущего года экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней. За исключением, возможно, нефтегазового сектора, которому нужно больше времени, чтобы перестроить товарные потоки и найти новых торговых партнеров", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме. Мишустин отметил, что в ряде отраслей выпуск и вовсе превысил прошлые значения. "Продолжается и рост потребительской активности", - сказал он.
https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899172505_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_a00d7c5b37d4f3ea87a9db95f9b52d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об адаптации нефтегазового сектора

Мишустин: нефтегазовому сектору требуется больше времени для адаптации

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума. 28 сентября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума. 28 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума. 28 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российскому нефтегазовому сектору требуется больше времени, чем остальным сферам, для перестроения товарных потоков, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«
"Уже к середине текущего года экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней. За исключением, возможно, нефтегазового сектора, которому нужно больше времени, чтобы перестроить товарные потоки и найти новых торговых партнеров", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
Мишустин отметил, что в ряде отраслей выпуск и вовсе превысил прошлые значения.
«
"Продолжается и рост потребительской активности", - сказал он.
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Без нефти и газа. Россия нашла еще один способ заработать на США и Европе
8 сентября, 08:00
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала