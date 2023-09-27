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Звезда популярного реалити лег в психушку из-за угроз в соцсети - РИА Новости, 27.09.2023
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Шоубиз
 
12:01 27.09.2023 (обновлено: 12:08 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/zeyter-1898904798.html
Звезда популярного реалити лег в психушку из-за угроз в соцсети
Звезда популярного реалити лег в психушку из-за угроз в соцсети - РИА Новости, 27.09.2023
Звезда популярного реалити лег в психушку из-за угроз в соцсети
Звезда американского реалити-шоу "Холостячка" (The Bachelorette) и актер Джош Зейтер лег в психиатрическую клинику из-за недавнего взлома его аккаунта в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:01
2023-09-27T12:08
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Звезда американского реалити-шоу "Холостячка" (The Bachelorette) и актер Джош Зейтер лег в психиатрическую клинику из-за недавнего взлома его аккаунта в Instagram* и начавшейся на этом фоне травли, сообщает People. &quot;За последний месяц я получил сотни гневных сообщений и бесконечные преследования, связанные со взломом моего аккаунта&quot;, — поделился Зейтер.Актер добавил, что не смог самостоятельно справиться с этой проблемой. Он обратился за помощью к специалистам, чтобы поправить свое психическое здоровье. "В ближайший час я отдам свой телефон. Я люблю вас всех. Для людей, которые угрожают мне смертью, вы выиграли", — обратился Джош Зейтер к поклонникам и хейтерам. Информация о взломе аккаунта 36-летней звезды появилась в августе. Тогда же было сделано сообщение о его ложной смерти (пост позже был удален. — Прим. ред.), что негативно сказалось на моральном состоянии знаменитости. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, сша
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Звезда популярного реалити лег в психушку из-за угроз в соцсети

Звезда реалити-шоу Джош Зейтер лег в психиатрическую клинику из-за травли в Сети

© Фото опубликовано Джошем Зейтером в социальной сетиДжош Зейтер
Джош Зейтер
© Фото опубликовано Джошем Зейтером в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Звезда американского реалити-шоу "Холостячка" (The Bachelorette) и актер Джош Зейтер лег в психиатрическую клинику из-за недавнего взлома его аккаунта в Instagram* и начавшейся на этом фоне травли, сообщает People.
«

"За последний месяц я получил сотни гневных сообщений и бесконечные преследования, связанные со взломом моего аккаунта", — поделился Зейтер.

Актер добавил, что не смог самостоятельно справиться с этой проблемой. Он обратился за помощью к специалистам, чтобы поправить свое психическое здоровье.
«
"В ближайший час я отдам свой телефон. Я люблю вас всех. Для людей, которые угрожают мне смертью, вы выиграли", — обратился Джош Зейтер к поклонникам и хейтерам.
Информация о взломе аккаунта 36-летней звезды появилась в августе. Тогда же было сделано сообщение о его ложной смерти (пост позже был удален. — Прим. ред.), что негативно сказалось на моральном состоянии знаменитости.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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