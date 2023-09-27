https://ria.ru/20230927/zeyter-1898904798.html

Звезда популярного реалити лег в психушку из-за угроз в соцсети

Звезда популярного реалити лег в психушку из-за угроз в соцсети - РИА Новости, 27.09.2023

Звезда популярного реалити лег в психушку из-за угроз в соцсети

Звезда американского реалити-шоу "Холостячка" (The Bachelorette) и актер Джош Зейтер лег в психиатрическую клинику из-за недавнего взлома его аккаунта в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:01

2023-09-27T12:01

2023-09-27T12:08

шоубиз

новости шоу-бизнеса

знаменитости

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898905988_0:130:1440:940_1920x0_80_0_0_b4c2babea0dc1d0d0e3a75d1004e0ff3.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Звезда американского реалити-шоу "Холостячка" (The Bachelorette) и актер Джош Зейтер лег в психиатрическую клинику из-за недавнего взлома его аккаунта в Instagram* и начавшейся на этом фоне травли, сообщает People. "За последний месяц я получил сотни гневных сообщений и бесконечные преследования, связанные со взломом моего аккаунта", — поделился Зейтер.Актер добавил, что не смог самостоятельно справиться с этой проблемой. Он обратился за помощью к специалистам, чтобы поправить свое психическое здоровье. "В ближайший час я отдам свой телефон. Я люблю вас всех. Для людей, которые угрожают мне смертью, вы выиграли", — обратился Джош Зейтер к поклонникам и хейтерам. Информация о взломе аккаунта 36-летней звезды появилась в августе. Тогда же было сделано сообщение о его ложной смерти (пост позже был удален. — Прим. ред.), что негативно сказалось на моральном состоянии знаменитости. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230331/kravchenko-1861945872.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости шоу-бизнеса, знаменитости, сша