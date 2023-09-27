"Он прав". В Польше вспомнили о словах Путина из-за поступка Зеленского
Читатели польской Gazeta осудили чествование нациста в канадском парламенте
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta раскритиковали поведение президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала с чествованием нациста в канадском парламенте.
"Владимир Путин был прав, называя украинский режим фашистским", — написал один из комментаторов.
"Владимир Путин был прав, называя украинский режим фашистским", — написал один из комментаторов.
"Путин не зря говорит о нацистах в Киеве — разве чествование в Канаде эсэсовца не является подтверждением его слов?" — поддержал другой.
"Вот теперь полюбуйся, Дуда, какие у тебя друзья. Или даже братья? Хотя чему тут удивляться, ведь твой любимый дедушка тоже был из этих, верно?" — отметил третий.
"Надо же, какая неожиданность: украинцы показали свое настоящее лицо своим верным слугам", — поделился мнением еще один пользователь.
"А что дадут эти извинения? Весь канадский парламент и их президент радостно аплодировали убийце", — заключили читатели.
"Вот теперь полюбуйся, Дуда, какие у тебя друзья. Или даже братья? Хотя чему тут удивляться, ведь твой любимый дедушка тоже был из этих, верно?" — отметил третий.
"Надо же, какая неожиданность: украинцы показали свое настоящее лицо своим верным слугам", — поделился мнением еще один пользователь.
"А что дадут эти извинения? Весь канадский парламент и их президент радостно аплодировали убийце", — заключили читатели.
На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде.
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Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде.
Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>