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"Он прав". В Польше вспомнили о словах Путина из-за поступка Зеленского - РИА Новости, 27.09.2023
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14:26 27.09.2023 (обновлено: 20:25 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/zelenskiy-1898951662.html
"Он прав". В Польше вспомнили о словах Путина из-за поступка Зеленского
"Он прав". В Польше вспомнили о словах Путина из-за поступка Зеленского - РИА Новости, 27.09.2023
"Он прав". В Польше вспомнили о словах Путина из-за поступка Зеленского
Читатели польского издания Gazeta раскритиковали поведение президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала с чествованием нациста в канадском... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:26
2023-09-27T20:25
в мире
владимир путин
владимир зеленский
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польша
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta раскритиковали поведение президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала с чествованием нациста в канадском парламенте."Владимир Путин был прав, называя украинский режим фашистским", — написал один из комментаторов. "Путин не зря говорит о нацистах в Киеве — разве чествование в Канаде эсэсовца не является подтверждением его слов?" — поддержал другой. "Вот теперь полюбуйся, Дуда, какие у тебя друзья. Или даже братья? Хотя чему тут удивляться, ведь твой любимый дедушка тоже был из этих, верно?" — отметил третий. "Надо же, какая неожиданность: украинцы показали свое настоящее лицо своим верным слугам", — поделился мнением еще один пользователь. "А что дадут эти извинения? Весь канадский парламент и их президент радостно аплодировали убийце", — заключили читатели. На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, украина, канада, польша
В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Канада, Польша
"Он прав". В Польше вспомнили о словах Путина из-за поступка Зеленского

Читатели польской Gazeta осудили чествование нациста в канадском парламенте

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta раскритиковали поведение президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала с чествованием нациста в канадском парламенте.

"Владимир Путин был прав, называя украинский режим фашистским", — написал один из комментаторов.
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"Путин не зря говорит о нацистах в Киеве — разве чествование в Канаде эсэсовца не является подтверждением его слов?" — поддержал другой.

"Вот теперь полюбуйся, Дуда, какие у тебя друзья. Или даже братья? Хотя чему тут удивляться, ведь твой любимый дедушка тоже был из этих, верно?" — отметил третий.

"Надо же, какая неожиданность: украинцы показали свое настоящее лицо своим верным слугам", — поделился мнением еще один пользователь.

"А что дадут эти извинения? Весь канадский парламент и их президент радостно аплодировали убийце", — заключили читатели.
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На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде.

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