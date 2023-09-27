https://ria.ru/20230927/zavod-1898960692.html
Новый завод в Оренбуржье вдвое увеличит объем обработки семян подсолнечника
Новый завод в Оренбуржье вдвое увеличит объем обработки семян подсолнечника - РИА Новости, 27.09.2023
Новый завод в Оренбуржье вдвое увеличит объем обработки семян подсолнечника
Новый маслоэкстракционный завод вдвое превысит мощности Оренбургской области по переработке семян подсолнечника, сообщает пресс-служба правительства региона РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:56
2023-09-27T14:56
2023-09-27T17:22
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Новый маслоэкстракционный завод вдвое превысит мощности Оренбургской области по переработке семян подсолнечника, сообщает пресс-служба правительства регионаГубернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с руководителем компании "Астон-Поволжье" Сергеем Пругло. Это предприятие реализует в Бузулуке инвестпроект по строительству маслоэкстракционного завода. Губернатор отметил, что новое предприятие вдвое превысит существующие на сегодняшний день мощности Оренбуржья по переработке семян подсолнечника."Безусловно это укрепит агропромышленный комплекс. При этом завод будет соответствовать самым высоким экологическим стандартам. Мы большое внимание уделяем экоповестке и для нас важно, чтобы предприятия поддерживали наш курс", – сказал Паслер.Он добавил, что на площадку будущего завода уже доставлено основное технологическое оборудование и силосы для хранения семян подсолнечника, также ведется поставка оборудования для теплоэлектроцентрали. Инвестиционным проектом предусмотрено строительство завода с полным производственным циклом.На территории в 28 гектаров расположится маслоэкстракционный комплекс, ТЭЦ, элеватор на 100 тысяч тонн единовременного хранения семян подсолнечника, склад для подсолнечного шрота, маслобаковое хозяйство. Кроме того, будет обеспечено авто- и железнодорожное сообщение, проложено порядка 7,5 километра ж/д путей."Комплектация штата предприятия проводится точечно: в команду проекта вливаются специалисты, знание и опыт которых уже сейчас необходимы на стройплощадке – инженеры, энергетики, механики, технологи. Во втором квартале 2024 года стартует набор специалистов, отвечающих за производственные процессы", - пояснил Паслер, его слова приводит пресс-служба.Губернатор уточнил, что объект необходимо обеспечить качественной дорожной инфраструктурой и удобной транспортной развязкой. В бюджете региона на следующий год будут заложены средства на реконструкцию автодороги от федеральной трассы М5 "Урал" до территории маслоэкстрационного завода. На участках уже произвели геодезическую съемку и определили собственников прилегающих территорий с учетом необходимости расширения дороги и обустройства тротуаров.
https://ria.ru/20230921/zavod-1897871500.html
https://ria.ru/20230907/sertifikaty-1894810547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Новый маслоэкстракционный завод вдвое превысит мощности Оренбургской области по переработке семян подсолнечника, сообщает пресс-служба правительства региона
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
встретился с руководителем компании "Астон-Поволжье" Сергеем Пругло. Это предприятие реализует в Бузулуке
инвестпроект по строительству маслоэкстракционного завода. Губернатор отметил, что новое предприятие вдвое превысит существующие на сегодняшний день мощности Оренбуржья по переработке семян подсолнечника.
"Безусловно это укрепит агропромышленный комплекс. При этом завод будет соответствовать самым высоким экологическим стандартам. Мы большое внимание уделяем экоповестке и для нас важно, чтобы предприятия поддерживали наш курс", – сказал Паслер.
Он добавил, что на площадку будущего завода уже доставлено основное технологическое оборудование и силосы для хранения семян подсолнечника, также ведется поставка оборудования для теплоэлектроцентрали. Инвестиционным проектом предусмотрено строительство завода с полным производственным циклом.
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На территории в 28 гектаров расположится маслоэкстракционный комплекс, ТЭЦ, элеватор на 100 тысяч тонн единовременного хранения семян подсолнечника, склад для подсолнечного шрота, маслобаковое хозяйство.
Кроме того, будет обеспечено авто- и железнодорожное сообщение, проложено порядка 7,5 километра ж/д путей.
«
"Комплектация штата предприятия проводится точечно: в команду проекта вливаются специалисты, знание и опыт которых уже сейчас необходимы на стройплощадке – инженеры, энергетики, механики, технологи. Во втором квартале 2024 года стартует набор специалистов, отвечающих за производственные процессы", - пояснил Паслер, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор уточнил, что объект необходимо обеспечить качественной дорожной инфраструктурой и удобной транспортной развязкой. В бюджете региона на следующий год будут заложены средства на реконструкцию автодороги от федеральной трассы М5 "Урал" до территории маслоэкстрационного завода. На участках уже произвели геодезическую съемку и определили собственников прилегающих территорий с учетом необходимости расширения дороги и обустройства тротуаров.
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