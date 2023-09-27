https://ria.ru/20230927/zapret-1898928856.html

В России предложили на полгода запретить экспорт лома драгметаллов

В России предложили на полгода запретить экспорт лома драгметаллов - РИА Новости, 27.09.2023

В России предложили на полгода запретить экспорт лома драгметаллов

Минпромторг РФ предлагает снова запретить вывоз на экспорт из РФ отходов и лома драгоценных металлов с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, следует из... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:13

2023-09-27T13:13

2023-09-27T14:09

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает снова запретить вывоз на экспорт из РФ отходов и лома драгоценных металлов с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Установить с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года запрет на вывоз ‎из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов ‎или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов", - говорится в проекте постановления. Согласно проекту, временный запрет не будет распространяться на вывоз из России катодной сурьмы в слитках и отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов (масса 1 пробы не более 500 грамм), вывозимых организациями, которые включены в перечень имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов для исполнения договорных обязательств. В данный перечень входят 11 организаций, среди которых "Норильский никель".Аналогичный запрет уже действовал в России с 20 марта до 20 сентября текущего года. До этого он также вводился с 31 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года, с 1 февраля по 31 июля 2022 года. Подводя итоги запрета в 2022 году, Минфин, согласно Парламентской газете, сообщил, что данная мера позволила вдвое увеличить объемы переработки.

https://ria.ru/20230923/evropa-1898148071.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)