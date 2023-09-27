Рейтинг@Mail.ru
В России предложили на полгода запретить экспорт лома драгметаллов - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 27.09.2023 (обновлено: 14:09 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/zapret-1898928856.html
В России предложили на полгода запретить экспорт лома драгметаллов
В России предложили на полгода запретить экспорт лома драгметаллов - РИА Новости, 27.09.2023
В России предложили на полгода запретить экспорт лома драгметаллов
Минпромторг РФ предлагает снова запретить вывоз на экспорт из РФ отходов и лома драгоценных металлов с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, следует из... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:13
2023-09-27T14:09
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95572/81/955728169_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_719bc644a430419beb8cbc1de216d40e.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает снова запретить вывоз на экспорт из РФ отходов и лома драгоценных металлов с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Установить с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года запрет на вывоз ‎из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов ‎или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов", - говорится в проекте постановления. Согласно проекту, временный запрет не будет распространяться на вывоз из России катодной сурьмы в слитках и отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов (масса 1 пробы не более 500 грамм), вывозимых организациями, которые включены в перечень имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов для исполнения договорных обязательств. В данный перечень входят 11 организаций, среди которых "Норильский никель".Аналогичный запрет уже действовал в России с 20 марта до 20 сентября текущего года. До этого он также вводился с 31 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года, с 1 февраля по 31 июля 2022 года. Подводя итоги запрета в 2022 году, Минфин, согласно Парламентской газете, сообщил, что данная мера позволила вдвое увеличить объемы переработки.
https://ria.ru/20230923/evropa-1898148071.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95572/81/955728169_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3749cbb1509c70f114fe7456501eeeeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России предложили на полгода запретить экспорт лома драгметаллов

Минпромторг хочет с 1 ноября по 30 апреля запретить экспорт лома драгметаллов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПереработка металлолома
Переработка металлолома - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Переработка металлолома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает снова запретить вывоз на экспорт из РФ отходов и лома драгоценных металлов с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года запрет на вывоз ‎из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов ‎или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов", - говорится в проекте постановления.
Согласно проекту, временный запрет не будет распространяться на вывоз из России катодной сурьмы в слитках и отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов (масса 1 пробы не более 500 грамм), вывозимых организациями, которые включены в перечень имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов для исполнения договорных обязательств. В данный перечень входят 11 организаций, среди которых "Норильский никель".
Аналогичный запрет уже действовал в России с 20 марта до 20 сентября текущего года. До этого он также вводился с 31 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года, с 1 февраля по 31 июля 2022 года. Подводя итоги запрета в 2022 году, Минфин, согласно Парламентской газете, сообщил, что данная мера позволила вдвое увеличить объемы переработки.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Россия одним маневром нанесла удар по Европе
23 сентября, 01:16
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала