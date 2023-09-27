https://ria.ru/20230927/zaluzhnyy-1898874524.html

В офисе Зеленского заявили, что Залужный не фигурирует в уголовном деле

В офисе Зеленского заявили, что Залужный не фигурирует в уголовном деле - РИА Новости, 27.09.2023

В офисе Зеленского заявили, что Залужный не фигурирует в уголовном деле

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко назвал "выдумкой от первой до последней буквы" информацию о том, что главнокомандующий... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T09:27

2023-09-27T09:27

2023-09-27T09:30

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россия

валерий залужный

сергей лещенко

украина

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко назвал "выдумкой от первой до последней буквы" информацию о том, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный имеет какой-либо статус по уголовному делу. Его слова приводит телеканал "5.ua".Ранее СМИ сообщали, что украинские следователи допрашивали Залужного по делу о потере Украиной южных территорий. Указывалось, что официально на допрос его не вызывали и процессуального статуса по этому делу у главкома нет, но не исключено, что он может стать его фигурантом. "На Украине нет уголовного дела против Залужного, он не проходит ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого. Эта информация является выдумкой от первой до последней буквы", - сказал Лещенко. Референдумы о вхождении Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ высказались 87,05% проголосовавших в Херсонской области, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894048539.html

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в мире, россия, валерий залужный, сергей лещенко, украина