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Источник сообщил о задержании начальника краснодарского управления МЧС - РИА Новости, 27.09.2023
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16:03 27.09.2023 (обновлено: 16:46 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/zaderzhanie-1898986362.html
Источник сообщил о задержании начальника краснодарского управления МЧС
Источник сообщил о задержании начальника краснодарского управления МЧС - РИА Новости, 27.09.2023
Источник сообщил о задержании начальника краснодарского управления МЧС
Генерал-лейтенанта Олега Волынкина, возглавляющего Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, задержали по коррупционному делу, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:03
2023-09-27T16:46
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Генерал-лейтенанта Олега Волынкина, возглавляющего Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, задержали по коррупционному делу, сообщили РИА Новости три знакомых с ситуацией источника."Задержан глава регионального управления МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин", — рассказал один из собеседников агентства и подтвердили двое других.По его словам, предварительно, речь идет о расследовании коррупционного дела.Один из источников на вопрос о причинах задержания коротко ответил: "Деньги".
https://ria.ru/20230921/korruptsiya-1897731336.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
Источник сообщил о задержании начальника краснодарского управления МЧС

Главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю Волынкина задержали по делу о коррупции

© Фото : Главное управление МЧС России по Краснодарскому краюОлег Волынкин
Олег Волынкин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Олег Волынкин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Генерал-лейтенанта Олега Волынкина, возглавляющего Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, задержали по коррупционному делу, сообщили РИА Новости три знакомых с ситуацией источника.
"Задержан глава регионального управления МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин", — рассказал один из собеседников агентства и подтвердили двое других.
По его словам, предварительно, речь идет о расследовании коррупционного дела.
Один из источников на вопрос о причинах задержания коротко ответил: "Деньги".
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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21 сентября, 11:39
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский край
 
 
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