https://ria.ru/20230927/zaderzhanie-1898986362.html

Источник сообщил о задержании начальника краснодарского управления МЧС

Источник сообщил о задержании начальника краснодарского управления МЧС - РИА Новости, 27.09.2023

Источник сообщил о задержании начальника краснодарского управления МЧС

Генерал-лейтенанта Олега Волынкина, возглавляющего Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, задержали по коррупционному делу, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:03

2023-09-27T16:03

2023-09-27T16:46

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Генерал-лейтенанта Олега Волынкина, возглавляющего Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, задержали по коррупционному делу, сообщили РИА Новости три знакомых с ситуацией источника."Задержан глава регионального управления МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин", — рассказал один из собеседников агентства и подтвердили двое других.По его словам, предварительно, речь идет о расследовании коррупционного дела.Один из источников на вопрос о причинах задержания коротко ответил: "Деньги".

https://ria.ru/20230921/korruptsiya-1897731336.html

россия

краснодарский край

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край