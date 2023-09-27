https://ria.ru/20230927/zabolevaniya-1898885734.html
Путин назвал угрозу опасных инфекционных заболеваний трансграничной
Путин назвал угрозу опасных инфекционных заболеваний трансграничной - РИА Новости, 27.09.2023
Путин назвал угрозу опасных инфекционных заболеваний трансграничной
Угроза опасных инфекционных заболеваний носит трансграничный характер, для противодействия ей необходимо международное сотрудничество, заявил президент России... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:32
2023-09-27T10:32
2023-09-27T10:32
здоровье - общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Угроза опасных инфекционных заболеваний носит трансграничный характер, для противодействия ей необходимо международное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам международных учений команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера. "Угроза опасных инфекционных заболеваний носит трансграничный характер, и противостояние ей, несомненно, обусловливает необходимость конструктивного международного сотрудничества по линии санитарно-эпидемических служб. Важнейшей задачей является регулярная отработка практических совместных действий по своевременному выявлению и ликвидации очагов инфекций, имеющих пандемический потенциал", - говорится в приветствии, опубликованном в Telegram-канале Роспотребнадзора. Глава государства отметил, что такие учения предоставляют уникальную возможность для обмена профессиональным опытом и согласования оптимальных методик реагирования на чрезвычайные ситуации. "И, конечно, особое значение имеют предстоящие испытания мобильных лабораторий и специализированной техники различного назначения. Уверен, что столь масштабные совместные учения будут весьма полезны для всех участвующих в них санитарно-эпидемических структур, позволят повысить их готовность к защите здоровья и благополучия людей", - добавил он.
https://ria.ru/20230921/lekarstva-1897705430.html
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здоровье - общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Путин назвал угрозу опасных инфекционных заболеваний трансграничной
Путин призвал к международному сотрудничеству в борьбе с инфекционными болезнями