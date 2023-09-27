Матушкин поздравил с юбилеем Краснознаменный 744 Центра связи
© пресс-служба законодательного собрания Тамбовской областиДелегация Тамбовской области во главе с председателем Тамбовской областной Думы Евгением Матушкиным приняла участие в торжественных мероприятиях в Севастополе,
© пресс-служба законодательного собрания Тамбовской области
Делегация Тамбовской области во главе с председателем Тамбовской областной Думы Евгением Матушкиным приняла участие в торжественных мероприятиях в Севастополе,
ТАМБОВ, 27 сен - РИА Новости. Делегация Тамбовской области во главе с председателем Тамбовской областной Думы Евгением Матушкиным приняла участие в торжественных мероприятиях в Севастополе, посвященных 90-летию со дня образования Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота России, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Тамбовская область и подшефный ей Краснознаменный 744 Центр связи 25 лет поддерживают дружеские отношения. Каждый год здесь несут службу призывники из Тамбовщины. Председатель парламентариев передал личному составу Центра связи приветственный адрес и поздравления от главы Тамбовской области Максима Егорова. Также Матушкин поблагодарил военнослужащих за достойную службу Отечеству.
© пресс-служба законодательного собрания Тамбовской областиДелегация Тамбовской области во главе с председателем Тамбовской областной Думы Евгением Матушкиным приняла участие в торжественных мероприятиях в Севастополе,
© пресс-служба законодательного собрания Тамбовской области
Делегация Тамбовской области во главе с председателем Тамбовской областной Думы Евгением Матушкиным приняла участие в торжественных мероприятиях в Севастополе,
"Уважаемые военнослужащие! Вы продолжаете славные ратные традиции, заложенные здесь вашими отцами и дедами, которые в годы Великой Отечественной войны отстаивали морские рубежи нашей страны. Сегодня уже вы вносите свой вклад в борьбу с проявлениями нацизма и защищаете интересы нашего государства. Военнослужащих Центра связи всегда отличали мужество, доблесть, сила духа и любовь к Родине. Именно эти качества помогают вам достойно нести службу и оберегать морские границы нашей державы. Особые слова благодарности – ветеранам военной службы, которые передают свой опыт молодым. Позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья и всем нам скорейшей Победы!" - процитировали в пресс-службе слова Матушкина.
Председатель Тамбовской областной Думы вручил военнослужащим Центра связи награды регионального парламента. В рамках торжественных мероприятий члены делегации приняли участие в открытии мемориальной доски лейтенанту Алексею Бересту, который в годы Великой Отечественной войны возглавил боевую задачу по водружению Знамени Победы над зданием Рейхстага, добавили в пресс-службе.
Там отметили, что между Тамбовщиной и Севастополем налажено эффективное межпарламентское взаимодействие. В сентябре 2018 года делегация Тамбовской областной Думы посетила город Севастополь, где два законодательных собрания заключили соглашение о сотрудничестве. Основные направления, обозначенные в документе, – возрождение традиционных культурных и этнических связей; осуществление совместной деятельности, направленной на укрепление единства народов нашей страны; реализация политики в экономической, научной, медицинской, социальной, курортно-туристической сферах.