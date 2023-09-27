https://ria.ru/20230927/yubiley-1899005416.html

Матушкин поздравил с юбилеем Краснознаменный 744 Центра связи

Матушкин поздравил с юбилеем Краснознаменный 744 Центра связи - РИА Новости, 27.09.2023

Матушкин поздравил с юбилеем Краснознаменный 744 Центра связи

Делегация Тамбовской области во главе с председателем Тамбовской областной Думы Евгением Матушкиным приняла участие в торжественных мероприятиях в Севастополе,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:10

2023-09-27T17:10

2023-09-27T17:10

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

тамбовская областная дума

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ТАМБОВ, 27 сен - РИА Новости. Делегация Тамбовской области во главе с председателем Тамбовской областной Думы Евгением Матушкиным приняла участие в торжественных мероприятиях в Севастополе, посвященных 90-летию со дня образования Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота России, сообщает пресс-служба регионального парламента. Тамбовская область и подшефный ей Краснознаменный 744 Центр связи 25 лет поддерживают дружеские отношения. Каждый год здесь несут службу призывники из Тамбовщины. Председатель парламентариев передал личному составу Центра связи приветственный адрес и поздравления от главы Тамбовской области Максима Егорова. Также Матушкин поблагодарил военнослужащих за достойную службу Отечеству. "Уважаемые военнослужащие! Вы продолжаете славные ратные традиции, заложенные здесь вашими отцами и дедами, которые в годы Великой Отечественной войны отстаивали морские рубежи нашей страны. Сегодня уже вы вносите свой вклад в борьбу с проявлениями нацизма и защищаете интересы нашего государства. Военнослужащих Центра связи всегда отличали мужество, доблесть, сила духа и любовь к Родине. Именно эти качества помогают вам достойно нести службу и оберегать морские границы нашей державы. Особые слова благодарности – ветеранам военной службы, которые передают свой опыт молодым. Позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья и всем нам скорейшей Победы!" - процитировали в пресс-службе слова Матушкина. Председатель Тамбовской областной Думы вручил военнослужащим Центра связи награды регионального парламента. В рамках торжественных мероприятий члены делегации приняли участие в открытии мемориальной доски лейтенанту Алексею Бересту, который в годы Великой Отечественной войны возглавил боевую задачу по водружению Знамени Победы над зданием Рейхстага, добавили в пресс-службе. Там отметили, что между Тамбовщиной и Севастополем налажено эффективное межпарламентское взаимодействие. В сентябре 2018 года делегация Тамбовской областной Думы посетила город Севастополь, где два законодательных собрания заключили соглашение о сотрудничестве. Основные направления, обозначенные в документе, – возрождение традиционных культурных и этнических связей; осуществление совместной деятельности, направленной на укрепление единства народов нашей страны; реализация политики в экономической, научной, медицинской, социальной, курортно-туристической сферах.

https://ria.ru/20230915/proekt-1896500145.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, тамбовская областная дума