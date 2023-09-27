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В Москве открылась выставка, посвященная Расулу Гамзатову
В Москве открылась выставка, посвященная Расулу Гамзатову - РИА Новости, 27.09.2023
В Москве открылась выставка, посвященная Расулу Гамзатову
Выставка "Мой Дагестан. Наш Расул", посвященная 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова, открылась в среду в Музее современной истории России в Москве, РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T22:42
2023-09-27T22:42
2023-09-27T22:42
культура
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сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Выставка "Мой Дагестан. Наш Расул", посвященная 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова, открылась в среду в Музее современной истории России в Москве, сообщает пресс-служба главы Дагестана. "Юбилейная выставка, подготовленная Государственным центральным музеем современной истории России совместно с Дагестанским музеем изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, рассказывает о жизненном пути народного поэта, переводчика, общественного деятеля, об истоках его творчества", – говорится в пресс-релизе. В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, генеральный директор музея Ирина Великанова, директор департамента музеев и внешних связей министерства культуры России Елена Харламова, дочь поэта, директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова. Экспозиция объединила предметы изобразительного и декоративного искусства, семейные фотографии, документы, оружие, музыкальные инструменты, одежду, награды. Особое место отведено реликвиям из собрания семьи Расула Гамзатова. На выставке экспонируются живописные и скульптурные портреты поэта, картины дагестанских и русских художников, созданные по мотивам его произведений. В экспозиции также представлены коллекция колец Гамзатова, сертификат о присуждении одному из астероидов имени поэта, именные награды. Экспонаты сопровождаются поэтическими строками из произведений Гамзатова. Также гости музея смогут прослушать песни на его стихи, в том числе знаменитую песню "Журавли". Отдельный раздел посвящен жене Гамзатова Патимат. Посетители могут увидеть семейные фотографии, ее одежду, например, манильскую шаль и драгоценности, выполненные в национальном стиле. Выставка продлится до 26 октября. Посетить ее сможет любой желающий.
https://ria.ru/20230908/gamzatov100-1894751300.html
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россия, расул гамзатов, сергей меликов, москва
Культура, Россия, Расул Гамзатов, Сергей Меликов, Москва
В Москве открылась выставка, посвященная Расулу Гамзатову
В Москве открыли выставку, посвященную столетию со дня рождения Расула Гамзатова
МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости.
Выставка "Мой Дагестан. Наш Расул", посвященная 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова, открылась в среду в Музее современной истории России в Москве, сообщает пресс-служба
главы Дагестана.
"Юбилейная выставка, подготовленная Государственным центральным музеем современной истории России совместно с Дагестанским музеем изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, рассказывает о жизненном пути народного поэта, переводчика, общественного деятеля, об истоках его творчества", – говорится в пресс-релизе.
"Хочу, чтобы меня читали". Вековой юбилей поэта Расула Гамзатова
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов
, генеральный директор музея Ирина Великанова, директор департамента музеев и внешних связей министерства культуры России Елена Харламова, дочь поэта, директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова.
Экспозиция объединила предметы изобразительного и декоративного искусства, семейные фотографии, документы, оружие, музыкальные инструменты, одежду, награды. Особое место отведено реликвиям из собрания семьи Расула Гамзатова. На выставке экспонируются живописные и скульптурные портреты поэта, картины дагестанских и русских художников, созданные по мотивам его произведений.
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В экспозиции также представлены коллекция колец Гамзатова, сертификат о присуждении одному из астероидов имени поэта, именные награды. Экспонаты сопровождаются поэтическими строками из произведений Гамзатова. Также гости музея смогут прослушать песни на его стихи, в том числе знаменитую песню "Журавли".
Отдельный раздел посвящен жене Гамзатова Патимат. Посетители могут увидеть семейные фотографии, ее одежду, например, манильскую шаль и драгоценности, выполненные в национальном стиле.
Выставка продлится до 26 октября. Посетить ее сможет любой желающий.
Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.
Биография Расула Гамзатова