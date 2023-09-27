https://ria.ru/20230927/vystavka-1899068121.html

В Москве открылась выставка, посвященная Расулу Гамзатову

В Москве открылась выставка, посвященная Расулу Гамзатову - РИА Новости, 27.09.2023

В Москве открылась выставка, посвященная Расулу Гамзатову

Выставка "Мой Дагестан. Наш Расул", посвященная 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова, открылась в среду в Музее современной истории России в Москве, РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T22:42

2023-09-27T22:42

2023-09-27T22:42

культура

россия

расул гамзатов

сергей меликов

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15105/47/151054722_0:0:512:288_1920x0_80_0_0_f18bf8c4ea0d54cef3b39ed84f7f296b.jpg

МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Выставка "Мой Дагестан. Наш Расул", посвященная 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова, открылась в среду в Музее современной истории России в Москве, сообщает пресс-служба главы Дагестана. "Юбилейная выставка, подготовленная Государственным центральным музеем современной истории России совместно с Дагестанским музеем изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, рассказывает о жизненном пути народного поэта, переводчика, общественного деятеля, об истоках его творчества", – говорится в пресс-релизе. В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, генеральный директор музея Ирина Великанова, директор департамента музеев и внешних связей министерства культуры России Елена Харламова, дочь поэта, директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова. Экспозиция объединила предметы изобразительного и декоративного искусства, семейные фотографии, документы, оружие, музыкальные инструменты, одежду, награды. Особое место отведено реликвиям из собрания семьи Расула Гамзатова. На выставке экспонируются живописные и скульптурные портреты поэта, картины дагестанских и русских художников, созданные по мотивам его произведений. В экспозиции также представлены коллекция колец Гамзатова, сертификат о присуждении одному из астероидов имени поэта, именные награды. Экспонаты сопровождаются поэтическими строками из произведений Гамзатова. Также гости музея смогут прослушать песни на его стихи, в том числе знаменитую песню "Журавли". Отдельный раздел посвящен жене Гамзатова Патимат. Посетители могут увидеть семейные фотографии, ее одежду, например, манильскую шаль и драгоценности, выполненные в национальном стиле. Выставка продлится до 26 октября. Посетить ее сможет любой желающий.

https://ria.ru/20230908/gamzatov100-1894751300.html

https://ria.ru/20230923/gamzatov-1898241713.html

https://ria.ru/20230908/gamzatov-1894486893.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, расул гамзатов, сергей меликов, москва