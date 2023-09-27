https://ria.ru/20230927/vykhodka-1898849887.html

Во Франции ужаснулись из-за нацистской выходки Зеленского

Во Франции ужаснулись из-за нацистской выходки Зеленского - РИА Новости, 27.09.2023

Во Франции ужаснулись из-за нацистской выходки Зеленского

Необходимо прекратить поддержку Киева после чествования украинского эсэсовца в Канаде, заявил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T01:05

2023-09-27T01:05

2023-09-27T01:05

в мире

франция

канада

украина

владимир зеленский

джастин трюдо

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Необходимо прекратить поддержку Киева после чествования украинского эсэсовца в Канаде, заявил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Эти двое (Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. — Прим. Ред.) совсем недавно чествовали бывшего военнослужащего Ваффен-СС в канадском парламенте! Это старый нацист — украинец. Теперь они пытаются сделать вид, что не знали. <...> Давайте не будем мириться с этой ложью и прекратим поддерживать нацистские бесчинства киевского режима! Перестанем финансировать этот ужас и будем работать во имя мира! Скорее!" — написал политик.В минувшую пятницу парламент Канады посетил президент Украины Владимир Зеленский. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого собравшиеся чествовали как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России. Москва направила Оттаве ноту протеста, сопроводив ее личными письмами на имя премьера, главы МИД и спикера палаты общин. Произошедшее также осудили ООН и израильское антифашистское движение, а Польша потребовала от Канады извинений.

https://ria.ru/20230926/kanada-1898829789.html

франция

канада

украина

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, франция, канада, украина, владимир зеленский, джастин трюдо