Рейтинг@Mail.ru
Во Франции ужаснулись из-за нацистской выходки Зеленского - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/vykhodka-1898849887.html
Во Франции ужаснулись из-за нацистской выходки Зеленского
Во Франции ужаснулись из-за нацистской выходки Зеленского - РИА Новости, 27.09.2023
Во Франции ужаснулись из-за нацистской выходки Зеленского
Необходимо прекратить поддержку Киева после чествования украинского эсэсовца в Канаде, заявил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T01:05
2023-09-27T01:05
в мире
франция
канада
украина
владимир зеленский
джастин трюдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898449729_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_fd1aa88a687781a1d3f58bd09ec5ce81.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Необходимо прекратить поддержку Киева после чествования украинского эсэсовца в Канаде, заявил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.&quot;Эти двое (Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. — Прим. Ред.) совсем недавно чествовали бывшего военнослужащего Ваффен-СС в канадском парламенте! Это старый нацист — украинец. Теперь они пытаются сделать вид, что не знали. &lt;...&gt; Давайте не будем мириться с этой ложью и прекратим поддерживать нацистские бесчинства киевского режима! Перестанем финансировать этот ужас и будем работать во имя мира! Скорее!&quot; — написал политик.В минувшую пятницу парламент Канады посетил президент Украины Владимир Зеленский. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого собравшиеся чествовали как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России. Москва направила Оттаве ноту протеста, сопроводив ее личными письмами на имя премьера, главы МИД и спикера палаты общин. Произошедшее также осудили ООН и израильское антифашистское движение, а Польша потребовала от Канады извинений.
https://ria.ru/20230926/kanada-1898829789.html
франция
канада
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898449729_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_e37e4e4322107245fee63770165653b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, канада, украина, владимир зеленский, джастин трюдо
В мире, Франция, Канада, Украина, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо
Во Франции ужаснулись из-за нацистской выходки Зеленского

Филиппо призвал остановить поддержку Украины из-за скандала с эсэсовцем в Канаде

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Владимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Владимир Зеленский в парламенте Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Необходимо прекратить поддержку Киева после чествования украинского эсэсовца в Канаде, заявил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"Эти двое (Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. — Прим. Ред.) совсем недавно чествовали бывшего военнослужащего Ваффен-СС в канадском парламенте! Это старый нацист — украинец. Теперь они пытаются сделать вид, что не знали. <...> Давайте не будем мириться с этой ложью и прекратим поддерживать нацистские бесчинства киевского режима! Перестанем финансировать этот ужас и будем работать во имя мира! Скорее!" — написал политик.

В минувшую пятницу парламент Канады посетил президент Украины Владимир Зеленский. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого собравшиеся чествовали как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Дивизию СС "Галичина" создали в западной части Украины с разрешения германских оккупационных властей. Ее военнослужащие совершали преступления против мирного населения, в частности, они принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где убили более 500 человек. Летом 1944 года Красная армия разгромила дивизию возле города Броды.

Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России. Москва направила Оттаве ноту протеста, сопроводив ее личными письмами на имя премьера, главы МИД и спикера палаты общин. Произошедшее также осудили ООН и израильское антифашистское движение, а Польша потребовала от Канады извинений.
Памятник ветеранам УПА* на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Канаде, где парламент аплодировал нацисту, до сих пор стоит памятник СС
Вчера, 21:07
 
В миреФранцияКанадаУкраинаВладимир ЗеленскийДжастин Трюдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала