Рейтинг@Mail.ru
У Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР уничтожили силы ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 27.09.2023 (обновлено: 17:32 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/vsu-1899011518.html
У Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР уничтожили силы ВСУ
У Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР уничтожили силы ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
У Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР уничтожили силы ВСУ
У ВСУ нет положительных результатов у Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР, противник частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции, заявил глава РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:27
2023-09-27T17:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
клещеевка
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352298_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_eef4f7132e894689a37be9ee7d1896f7.jpg
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. У ВСУ нет положительных результатов у Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР, противник частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Фиксируем попытки противника выдавить наши подразделения по рубежу Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка, интересует в первую очередь железная дорога. Противник не добился никакого положительного результата, частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции", - заявил Пушилин в опубликованном им видеообращении. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении "Южная" группировка войск вместе с авиацией и артиллерией отразила 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад Украины в районах Спорного, Клещеевки и Невельского.
донецкая народная республика
клещеевка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352298_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_2ee8b4fe1d48c9ef28d7ff9010d73cf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, клещеевка, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
У Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР уничтожили силы ВСУ

Пушилин: у Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР уничтожили силы ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. У ВСУ нет положительных результатов у Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР, противник частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Фиксируем попытки противника выдавить наши подразделения по рубежу Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка, интересует в первую очередь железная дорога. Противник не добился никакого положительного результата, частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции", - заявил Пушилин в опубликованном им видеообращении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении "Южная" группировка войск вместе с авиацией и артиллерией отразила 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад Украины в районах Спорного, Клещеевки и Невельского.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 сентября, 17:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКлещеевкаРоссияДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала