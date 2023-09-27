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У Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР уничтожили силы ВСУ
У Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР уничтожили силы ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
У Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР уничтожили силы ВСУ
У ВСУ нет положительных результатов у Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР, противник частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции, заявил глава РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:27
2023-09-27T17:27
2023-09-27T17:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
клещеевка
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. У ВСУ нет положительных результатов у Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР, противник частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Фиксируем попытки противника выдавить наши подразделения по рубежу Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка, интересует в первую очередь железная дорога. Противник не добился никакого положительного результата, частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции", - заявил Пушилин в опубликованном им видеообращении. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении "Южная" группировка войск вместе с авиацией и артиллерией отразила 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад Украины в районах Спорного, Клещеевки и Невельского.
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донецкая народная республика, клещеевка, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
У Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР уничтожили силы ВСУ
Пушилин: у Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР уничтожили силы ВСУ