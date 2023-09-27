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В районе Новомайорского уничтожили силы ВСУ
В районе Новомайорского уничтожили силы ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
В районе Новомайорского уничтожили силы ВСУ
Глава Донецкой Народной Республики заявил, что попытка украинских войск провести разведку боем была зафиксирована в районе Новомайорского, противник уничтожен и РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:04
2023-09-27T17:04
2023-09-27T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики заявил, что попытка украинских войск провести разведку боем была зафиксирована в районе Новомайорского, противник уничтожен и частично отброшен на исходные позиции."Фиксировали попытки противника проводить разведку боем в районе населенного пункта Новомайорское, задействованы были не более двух взводов пехоты при поддержке бронегрупп на БМП, противник уничтожен, частично отброшен на исходные позиции", - заявил Пушилин в своем видеообращении в Telegram-канале.Глава ДНР сообщил об улучшении позиций на угледарском направлении, в частности об увеличении серой зоны в районе населенного пункта Приютное.
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
В районе Новомайорского уничтожили силы ВСУ
Пушилин: в районе Новомайорского уничтожили силы ВСУ