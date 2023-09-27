https://ria.ru/20230927/vsu-1899003044.html

В районе Новомайорского уничтожили силы ВСУ

В районе Новомайорского уничтожили силы ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023

В районе Новомайорского уничтожили силы ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики заявил, что попытка украинских войск провести разведку боем была зафиксирована в районе Новомайорского, противник уничтожен и РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:04

2023-09-27T17:04

2023-09-27T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики заявил, что попытка украинских войск провести разведку боем была зафиксирована в районе Новомайорского, противник уничтожен и частично отброшен на исходные позиции."Фиксировали попытки противника проводить разведку боем в районе населенного пункта Новомайорское, задействованы были не более двух взводов пехоты при поддержке бронегрупп на БМП, противник уничтожен, частично отброшен на исходные позиции", - заявил Пушилин в своем видеообращении в Telegram-канале.Глава ДНР сообщил об улучшении позиций на угледарском направлении, в частности об увеличении серой зоны в районе населенного пункта Приютное.

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2023

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в мире, вооруженные силы украины