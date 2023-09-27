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В районе Новомайорского уничтожили силы ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 27.09.2023 (обновлено: 17:20 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/vsu-1899003044.html
В районе Новомайорского уничтожили силы ВСУ
В районе Новомайорского уничтожили силы ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
В районе Новомайорского уничтожили силы ВСУ
Глава Донецкой Народной Республики заявил, что попытка украинских войск провести разведку боем была зафиксирована в районе Новомайорского, противник уничтожен и РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:04
2023-09-27T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики заявил, что попытка украинских войск провести разведку боем была зафиксирована в районе Новомайорского, противник уничтожен и частично отброшен на исходные позиции."Фиксировали попытки противника проводить разведку боем в районе населенного пункта Новомайорское, задействованы были не более двух взводов пехоты при поддержке бронегрупп на БМП, противник уничтожен, частично отброшен на исходные позиции", - заявил Пушилин в своем видеообращении в Telegram-канале.Глава ДНР сообщил об улучшении позиций на угледарском направлении, в частности об увеличении серой зоны в районе населенного пункта Приютное.
РИА Новости
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
В районе Новомайорского уничтожили силы ВСУ

Пушилин: в районе Новомайорского уничтожили силы ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня
Реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики заявил, что попытка украинских войск провести разведку боем была зафиксирована в районе Новомайорского, противник уничтожен и частично отброшен на исходные позиции.
"Фиксировали попытки противника проводить разведку боем в районе населенного пункта Новомайорское, задействованы были не более двух взводов пехоты при поддержке бронегрупп на БМП, противник уничтожен, частично отброшен на исходные позиции", - заявил Пушилин в своем видеообращении в Telegram-канале.
Глава ДНР сообщил об улучшении позиций на угледарском направлении, в частности об увеличении серой зоны в районе населенного пункта Приютное.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 сентября, 17:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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