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Глава МЧС Куренков встретился с президентом Монголии - РИА Новости, 27.09.2023
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08:57 27.09.2023 (обновлено: 09:17 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/vstrecha-1898870412.html
Глава МЧС Куренков встретился с президентом Монголии
Глава МЧС Куренков встретился с президентом Монголии - РИА Новости, 27.09.2023
Глава МЧС Куренков встретился с президентом Монголии
Глава МЧС РФ Куренков встретился с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, они обсудили вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:57
2023-09-27T09:17
монголия
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ухнагийн хурэлсух
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МЧС РФ Куренков встретился с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, они обсудили вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию, где примет участие в заседании российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий. "В ходе рабочей поездки глава МЧС России Александр Куренков встретился с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении ведомства. Российский министр подчеркнул, что взаимодействие по линии чрезвычайных ведомств обеих стран развивается в духе дружбы и добрососедства. Кроме того, он отметил, что стороны будут продолжать совместную работу в рамках трансграничного характера, подготовки пожарных и спасателей, проведения совместных учений и тренировок. В свою очередь президент Монголии выразил заинтересованность в развитии направлений взаимодействия в области прогнозирования рисков землетрясений, совершенствования деятельности монгольских поисково-спасательных подразделений и повышения их квалификации.
https://ria.ru/20230925/dogovorennosti-1898404831.html
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монголия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ухнагийн хурэлсух, в мире
Монголия, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ухнагийн Хурэлсух, В мире
Глава МЧС Куренков встретился с президентом Монголии

Глава МЧС Куренков встретился с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом

© МЧС России/TelegramГлава МЧС России Александр Куренков и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух
Глава МЧС России Александр Куренков и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух
© МЧС России/Telegram
Глава МЧС России Александр Куренков и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МЧС РФ Куренков встретился с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, они обсудили вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Куренков прибыл с рабочей поездкой в Монголию, где примет участие в заседании российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий.
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«
"В ходе рабочей поездки глава МЧС России Александр Куренков встретился с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении ведомства.
Российский министр подчеркнул, что взаимодействие по линии чрезвычайных ведомств обеих стран развивается в духе дружбы и добрососедства. Кроме того, он отметил, что стороны будут продолжать совместную работу в рамках трансграничного характера, подготовки пожарных и спасателей, проведения совместных учений и тренировок.
В свою очередь президент Монголии выразил заинтересованность в развитии направлений взаимодействия в области прогнозирования рисков землетрясений, совершенствования деятельности монгольских поисково-спасательных подразделений и повышения их квалификации.
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МонголияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ухнагийн ХурэлсухВ мире
 
 
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