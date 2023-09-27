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Волонтеры отправили в новые регионы более 6,2 тонн товаров для школьников - РИА Новости, 27.09.2023
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13:30 27.09.2023 (обновлено: 13:48 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/volonter-1898936036.html
Волонтеры отправили в новые регионы более 6,2 тонн товаров для школьников
Волонтеры отправили в новые регионы более 6,2 тонн товаров для школьников - РИА Новости, 27.09.2023
Волонтеры отправили в новые регионы более 6,2 тонн товаров для школьников
Свыше 6,2 тонны канцелярских принадлежностей и других необходимых вещей отправили из Москвы учащимся школ в новых регионах России, их передали жители города в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:30
2023-09-27T13:48
общество
москва
россия
волонтеры
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Свыше 6,2 тонны канцелярских принадлежностей и других необходимых вещей отправили из Москвы учащимся школ в новых регионах России, их передали жители города в рамках акции "Соберем ребенка в школу", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Свыше 6,2 тонны канцелярских принадлежностей и других необходимых вещей отправили из Москвы учащимся школ в новых регионах России. Жители города передают товары в рамках акции "Соберем ребенка в школу". Она проходит в столице до 30 сентября включительно", - сказано в материале. Отмечается, что помощь принимают ежедневно в штабах акции "Москва помогает" и волонтерских центрах "Доброе место" в Северном, Зеленоградском и Юго-Восточном административных округах.
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общество, москва, россия, волонтеры
Общество, Москва, Россия, Волонтеры
Волонтеры отправили в новые регионы более 6,2 тонн товаров для школьников

Волонтеры Москвы отправили в новые регионы более 6,2 тонн товаров для школьников

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыМосковские волонтеры упаковывают школьные принадлежности для школьников ЛНР
Московские волонтеры упаковывают школьные принадлежности для школьников ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Московские волонтеры упаковывают школьные принадлежности для школьников ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Свыше 6,2 тонны канцелярских принадлежностей и других необходимых вещей отправили из Москвы учащимся школ в новых регионах России, их передали жители города в рамках акции "Соберем ребенка в школу", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Свыше 6,2 тонны канцелярских принадлежностей и других необходимых вещей отправили из Москвы учащимся школ в новых регионах России. Жители города передают товары в рамках акции "Соберем ребенка в школу". Она проходит в столице до 30 сентября включительно", - сказано в материале.
Отмечается, что помощь принимают ежедневно в штабах акции "Москва помогает" и волонтерских центрах "Доброе место" в Северном, Зеленоградском и Юго-Восточном административных округах.
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ОбществоМоскваРоссияВолонтеры
 
 
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