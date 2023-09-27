https://ria.ru/20230927/vologda-1898972048.html

Более двух миллионов туристов посетили Вологодскую область в 2023 году

Более двух миллионов туристов посетили Вологодскую область в 2023 году - РИА Новости, 27.09.2023

Более двух миллионов туристов посетили Вологодскую область в 2023 году

Вологодскую область с 2023 года посетили более двух миллионов туристов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:31

2023-09-27T15:31

2023-09-27T15:31

туризм

вологодская область

великий устюг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Вологодскую область с 2023 года посетили более двух миллионов туристов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. "Уже более двух миллионов путешественников посетили наш регион с января 2023 года", — написал он в Telegram-канале. Только летом 2023 года регион посетили 1,3 миллиона человек. Самыми популярными направлениями стали Великий Устюг, Кирилло-Белозерский монастырь, Череповец, Тотьма. Среди маршрутов востребованы "Тотьма - жемчужина серебряного ожерелья", "Вологда - душа русского Севера", "Череповец - ворота "Железного поля".

https://ria.ru/20230921/tver-1897512840.html

вологодская область

великий устюг

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

вологодская область, великий устюг, череповец, новости - туризм, куда поехать, отдых в россии, что посмотреть