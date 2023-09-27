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Более двух миллионов туристов посетили Вологодскую область в 2023 году - РИА Новости, 27.09.2023
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Туризм
 
15:31 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/vologda-1898972048.html
Более двух миллионов туристов посетили Вологодскую область в 2023 году
Более двух миллионов туристов посетили Вологодскую область в 2023 году - РИА Новости, 27.09.2023
Более двух миллионов туристов посетили Вологодскую область в 2023 году
Вологодскую область с 2023 года посетили более двух миллионов туристов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:31
2023-09-27T15:31
туризм
вологодская область
великий устюг
череповец
новости - туризм
куда поехать
отдых в россии
что посмотреть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Вологодскую область с 2023 года посетили более двух миллионов туристов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. "Уже более двух миллионов путешественников посетили наш регион с января 2023 года", — написал он в Telegram-канале. Только летом 2023 года регион посетили 1,3 миллиона человек. Самыми популярными направлениями стали Великий Устюг, Кирилло-Белозерский монастырь, Череповец, Тотьма. Среди маршрутов востребованы "Тотьма - жемчужина серебряного ожерелья", "Вологда - душа русского Севера", "Череповец - ворота "Железного поля".
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вологодская область
великий устюг
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вологодская область, великий устюг, череповец, новости - туризм, куда поехать, отдых в россии, что посмотреть
Туризм, Вологодская область, Великий Устюг, Череповец, Новости - Туризм, куда поехать, отдых в России, что посмотреть
Более двух миллионов туристов посетили Вологодскую область в 2023 году

Более двух миллионов туристов посетили Вологодскую область с начала 2023 года

© Depositphotos.com / KonstsemКирилло-Белозерский монастырь в Вологодской области
Кирилло-Белозерский монастырь в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Depositphotos.com / Konstsem
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Вологодскую область с 2023 года посетили более двух миллионов туристов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Уже более двух миллионов путешественников посетили наш регион с января 2023 года", — написал он в Telegram-канале.
Только летом 2023 года регион посетили 1,3 миллиона человек.
Самыми популярными направлениями стали Великий Устюг, Кирилло-Белозерский монастырь, Череповец, Тотьма.
Среди маршрутов востребованы "Тотьма - жемчужина серебряного ожерелья", "Вологда - душа русского Севера", "Череповец - ворота "Железного поля".
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ТуризмВологодская областьВеликий УстюгЧереповецНовости - Туризмкуда поехатьотдых в Россиичто посмотреть
 
 
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