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Более двух миллионов туристов посетили Вологодскую область в 2023 году
Более двух миллионов туристов посетили Вологодскую область в 2023 году - РИА Новости, 27.09.2023
Более двух миллионов туристов посетили Вологодскую область в 2023 году
Вологодскую область с 2023 года посетили более двух миллионов туристов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:31
2023-09-27T15:31
2023-09-27T15:31
туризм
вологодская область
великий устюг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Вологодскую область с 2023 года посетили более двух миллионов туристов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. "Уже более двух миллионов путешественников посетили наш регион с января 2023 года", — написал он в Telegram-канале. Только летом 2023 года регион посетили 1,3 миллиона человек. Самыми популярными направлениями стали Великий Устюг, Кирилло-Белозерский монастырь, Череповец, Тотьма. Среди маршрутов востребованы "Тотьма - жемчужина серебряного ожерелья", "Вологда - душа русского Севера", "Череповец - ворота "Железного поля".
https://ria.ru/20230921/tver-1897512840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, великий устюг, череповец, новости - туризм, куда поехать, отдых в россии, что посмотреть
Туризм, Вологодская область, Великий Устюг, Череповец, Новости - Туризм, куда поехать, отдых в России, что посмотреть
Более двух миллионов туристов посетили Вологодскую область в 2023 году
Более двух миллионов туристов посетили Вологодскую область с начала 2023 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Вологодскую область с 2023 года посетили более двух миллионов туристов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Уже более двух миллионов путешественников посетили наш регион с января 2023 года", — написал он в Telegram-канале.
Только летом 2023 года регион посетили 1,3 миллиона человек.
Самыми популярными направлениями стали Великий Устюг, Кирилло-Белозерский монастырь, Череповец, Тотьма.
Среди маршрутов востребованы "Тотьма - жемчужина серебряного ожерелья", "Вологда - душа русского Севера", "Череповец - ворота "Железного поля".
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