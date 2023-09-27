https://ria.ru/20230927/volodin-1898951829.html

Депутаты должны активнее участвовать в молодежных проектах, заявил Володин

Депутаты должны активнее участвовать в молодежных проектах, заявил Володин - РИА Новости, 27.09.2023

Депутаты должны активнее участвовать в молодежных проектах, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что депутаты должны находить время на более активное участие в проектах по молодежной политике. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:27

2023-09-27T14:27

2023-09-27T14:30

россия

вячеслав володин

ксения разуваева

госдума рф

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что депутаты должны находить время на более активное участие в проектах по молодежной политике. В Госдуме в среду проходит правительственный час с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой на тему "О реализации молодежной политики в РФ и мерах по обеспечению нравственного и патриотического воспитания молодого поколения". "Вы слышали, прозвучало предложение депутатам более активно включиться в проекты, связанные с молодежной политикой, от нас тоже многое зависит… И если только будет вовлеченность депутатов, губернаторов, мэров, министров, другое будет отношение. Поэтому давайте исходить из того, что предложение прозвучало и в своем графике надо находить время", - сказал он в ходе планарного заседания.

https://ria.ru/20230917/volodin-1896855484.html

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россия, вячеслав володин, ксения разуваева, госдума рф