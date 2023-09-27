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Депутаты должны активнее участвовать в молодежных проектах, заявил Володин - РИА Новости, 27.09.2023
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14:27 27.09.2023 (обновлено: 14:30 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/volodin-1898951829.html
Депутаты должны активнее участвовать в молодежных проектах, заявил Володин
Депутаты должны активнее участвовать в молодежных проектах, заявил Володин - РИА Новости, 27.09.2023
Депутаты должны активнее участвовать в молодежных проектах, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что депутаты должны находить время на более активное участие в проектах по молодежной политике. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:27
2023-09-27T14:30
россия
вячеслав володин
ксения разуваева
госдума рф
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что депутаты должны находить время на более активное участие в проектах по молодежной политике. В Госдуме в среду проходит правительственный час с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой на тему "О реализации молодежной политики в РФ и мерах по обеспечению нравственного и патриотического воспитания молодого поколения". "Вы слышали, прозвучало предложение депутатам более активно включиться в проекты, связанные с молодежной политикой, от нас тоже многое зависит… И если только будет вовлеченность депутатов, губернаторов, мэров, министров, другое будет отношение. Поэтому давайте исходить из того, что предложение прозвучало и в своем графике надо находить время", - сказал он в ходе планарного заседания.
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россия, вячеслав володин, ксения разуваева, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Ксения Разуваева, Госдума РФ
Депутаты должны активнее участвовать в молодежных проектах, заявил Володин

Володин: депутаты должны активнее участвовать в проектах по молодежной политике

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что депутаты должны находить время на более активное участие в проектах по молодежной политике.
В Госдуме в среду проходит правительственный час с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой на тему "О реализации молодежной политики в РФ и мерах по обеспечению нравственного и патриотического воспитания молодого поколения".
"Вы слышали, прозвучало предложение депутатам более активно включиться в проекты, связанные с молодежной политикой, от нас тоже многое зависит… И если только будет вовлеченность депутатов, губернаторов, мэров, министров, другое будет отношение. Поэтому давайте исходить из того, что предложение прозвучало и в своем графике надо находить время", - сказал он в ходе планарного заседания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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РоссияВячеслав ВолодинКсения РазуваеваГосдума РФ
 
 
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