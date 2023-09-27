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В Индонезии назвали визит Ким Чен Ына в Россию активизацией сотрудничества - РИА Новости, 27.09.2023
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14:24 27.09.2023 (обновлено: 14:44 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/vizit-1898951367.html
В Индонезии назвали визит Ким Чен Ына в Россию активизацией сотрудничества
В Индонезии назвали визит Ким Чен Ына в Россию активизацией сотрудничества - РИА Новости, 27.09.2023
В Индонезии назвали визит Ким Чен Ына в Россию активизацией сотрудничества
Ассоциация дружбы Индонезии и Северной Кореи организовала просмотр фильма о поездке лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, по итогам которой был отмечен рост... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:24
2023-09-27T14:44
в мире
россия
индонезия
джакарта
ким чен ын
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ассоциация дружбы Индонезии и Северной Кореи организовала просмотр фильма о поездке лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, по итогам которой был отмечен рост сотрудничества России и КНДР, сообщает индонезийский портал RMOL. По словам представителя посольства КНДР в Джакарте Ли Чон Рюля, визит Ким Чен Ына привел к активному сотрудничеству между Россией и Северной Кореей и усилению обязательств между двумя странами. "Детально сотрудничество описано не было, но обе страны согласились улучшить отношения между КНДР и Россией", - пояснил дипломат. По словам главы Ассоциации дружбы Индонезии и Северной Кореи Тегу Сантосы, фильм показывает текущий прогресс Северной Кореи. Кинособытие, как ожидается, "откроет зрителям глаза" и позволит лучше понять Северную Корею. "Это то, на что мы надеемся: вместе мы сможем глубже понять Северную Корею в условиях нестабильной ситуации на Корейском полуострове", - пояснил Сантоса. Ким Чен Ын в сентябре впервые с 2019 года посетил Россию. Путин 13 сентября провел с ним переговоры на космодроме "Восточный". Песков отмечал, что Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было. Говоря о военно-техническом сотрудничестве РФ и КНДР, он заявил, что "это чувствительная область", а Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех возможных областях".
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html
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в мире, россия, индонезия, джакарта, ким чен ын
В мире, Россия, Индонезия, Джакарта, Ким Чен Ын
В Индонезии назвали визит Ким Чен Ына в Россию активизацией сотрудничества

Сантоса: визит Ким Чен Ына в Россию является показателем начала сотрудничества

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ким Чен Ын
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ассоциация дружбы Индонезии и Северной Кореи организовала просмотр фильма о поездке лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, по итогам которой был отмечен рост сотрудничества России и КНДР, сообщает индонезийский портал RMOL.
По словам представителя посольства КНДР в Джакарте Ли Чон Рюля, визит Ким Чен Ына привел к активному сотрудничеству между Россией и Северной Кореей и усилению обязательств между двумя странами.
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"Детально сотрудничество описано не было, но обе страны согласились улучшить отношения между КНДР и Россией", - пояснил дипломат.
По словам главы Ассоциации дружбы Индонезии и Северной Кореи Тегу Сантосы, фильм показывает текущий прогресс Северной Кореи. Кинособытие, как ожидается, "откроет зрителям глаза" и позволит лучше понять Северную Корею.
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"Это то, на что мы надеемся: вместе мы сможем глубже понять Северную Корею в условиях нестабильной ситуации на Корейском полуострове", - пояснил Сантоса.
Ким Чен Ын в сентябре впервые с 2019 года посетил Россию. Путин 13 сентября провел с ним переговоры на космодроме "Восточный". Песков отмечал, что Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было. Говоря о военно-техническом сотрудничестве РФ и КНДР, он заявил, что "это чувствительная область", а Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех возможных областях".
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