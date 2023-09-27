https://ria.ru/20230927/vizit-1898951367.html

В Индонезии назвали визит Ким Чен Ына в Россию активизацией сотрудничества

В Индонезии назвали визит Ким Чен Ына в Россию активизацией сотрудничества - РИА Новости, 27.09.2023

В Индонезии назвали визит Ким Чен Ына в Россию активизацией сотрудничества

Ассоциация дружбы Индонезии и Северной Кореи организовала просмотр фильма о поездке лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, по итогам которой был отмечен рост... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:24

2023-09-27T14:24

2023-09-27T14:44

в мире

россия

индонезия

джакарта

ким чен ын

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896787495_0:4:2956:1667_1920x0_80_0_0_02f2c13fd0249a4778e2673de8dcad82.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ассоциация дружбы Индонезии и Северной Кореи организовала просмотр фильма о поездке лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, по итогам которой был отмечен рост сотрудничества России и КНДР, сообщает индонезийский портал RMOL. По словам представителя посольства КНДР в Джакарте Ли Чон Рюля, визит Ким Чен Ына привел к активному сотрудничеству между Россией и Северной Кореей и усилению обязательств между двумя странами. "Детально сотрудничество описано не было, но обе страны согласились улучшить отношения между КНДР и Россией", - пояснил дипломат. По словам главы Ассоциации дружбы Индонезии и Северной Кореи Тегу Сантосы, фильм показывает текущий прогресс Северной Кореи. Кинособытие, как ожидается, "откроет зрителям глаза" и позволит лучше понять Северную Корею. "Это то, на что мы надеемся: вместе мы сможем глубже понять Северную Корею в условиях нестабильной ситуации на Корейском полуострове", - пояснил Сантоса. Ким Чен Ын в сентябре впервые с 2019 года посетил Россию. Путин 13 сентября провел с ним переговоры на космодроме "Восточный". Песков отмечал, что Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было. Говоря о военно-техническом сотрудничестве РФ и КНДР, он заявил, что "это чувствительная область", а Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех возможных областях".

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

https://ria.ru/20230917/partnery-1896745101.html

россия

индонезия

джакарта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, индонезия, джакарта, ким чен ын