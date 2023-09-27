https://ria.ru/20230927/ukraina-1898991404.html

Египет поддерживает политическое урегулирование на Украине, заявил ас-Сиси

Египет поддерживает политическое урегулирование на Украине, заявил ас-Сиси - РИА Новости, 27.09.2023

Египет поддерживает политическое урегулирование на Украине, заявил ас-Сиси

Египет поддерживает все усилия для скорейшего политического урегулирования кризиса на Украине, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:23

2023-09-27T16:23

2023-09-27T16:24

в мире

украина

египет

россия

абдель фаттах ас-сиси

николай патрушев

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КАИР, 27 сен - РИА Новости. Египет поддерживает все усилия для скорейшего политического урегулирования кризиса на Украине, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Согласно заявлению канцелярии египетского президента, в среду ас-Сиси принял Патрушева в Каире. Как сообщила канцелярия, Патрушев "проинформировал ас-Сиси о последних событиях вокруг российско-украинского кризиса". "Президент (ас-Сиси - ред.) подчеркнул позицию Египта о важности преобладания дипломатических решений кризиса и поддержку всех усилий, направленных на ускорение его политического урегулирования для сохранения международных мира и безопасности и завершения негативных экономических последствий", - отметила канцелярия ас-Сиси. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html

украина

египет

россия

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в мире, украина, египет, россия, абдель фаттах ас-сиси, николай патрушев