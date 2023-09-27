https://ria.ru/20230927/ukraina-1898933962.html

Литва передала украинскому военному флоту партию радиолокационных установок

Литва передала украинскому военному флоту партию радиолокационных установок - РИА Новости, 27.09.2023

Литва передала украинскому военному флоту партию радиолокационных установок

Литва передала военно-морским силам Украины комплекты радиолокационного оборудования для морского наблюдения, сообщило во вторник литовское минобороны. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:24

2023-09-27T13:24

2023-09-27T13:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Литва передала военно-морским силам Украины комплекты радиолокационного оборудования для морского наблюдения, сообщило во вторник литовское минобороны. "Во вторник морские силы литовской армии передали военно-морским силам Украины комплекты радиолокационного оборудования. Они предназначены для обеспечения морского наблюдения и развития способности постигать морскую среду", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что оборудование было передано Украине по ее запросу. "Помимо постоянной передачи военной техники и оборудования, Литва также активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, организует экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины. Литва уже составила план долгосрочной поддержки. На 2024-2026 годы намечен новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов евро", - сообщили в минобороны. Вильнюс в начале февраля 2022 года передал Киеву системы противовоздушной обороны Stinger, Литва также направила на Украину своих военных для обучения украинской армии управлению этим оружием. После начала российской спецоперации Литва передала Украине автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом Вильнюс направил Киеву 50 бронированных машин М113 и объявил краудфандинговый сбор на турецкий беспилотник Bayraktar для Украины. В результате от имени Литвы один БПЛА Киеву передала бесплатно сама Турция. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230823/nasams-1891783685.html

https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, литва, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр