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Литва передала украинскому военному флоту партию радиолокационных установок - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898933962.html
Литва передала украинскому военному флоту партию радиолокационных установок
Литва передала украинскому военному флоту партию радиолокационных установок - РИА Новости, 27.09.2023
Литва передала украинскому военному флоту партию радиолокационных установок
Литва передала военно-морским силам Украины комплекты радиолокационного оборудования для морского наблюдения, сообщило во вторник литовское минобороны. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:24
2023-09-27T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
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литва
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Литва передала военно-морским силам Украины комплекты радиолокационного оборудования для морского наблюдения, сообщило во вторник литовское минобороны. "Во вторник морские силы литовской армии передали военно-морским силам Украины комплекты радиолокационного оборудования. Они предназначены для обеспечения морского наблюдения и развития способности постигать морскую среду", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что оборудование было передано Украине по ее запросу. "Помимо постоянной передачи военной техники и оборудования, Литва также активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, организует экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины. Литва уже составила план долгосрочной поддержки. На 2024-2026 годы намечен новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов евро", - сообщили в минобороны. Вильнюс в начале февраля 2022 года передал Киеву системы противовоздушной обороны Stinger, Литва также направила на Украину своих военных для обучения украинской армии управлению этим оружием. После начала российской спецоперации Литва передала Украине автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом Вильнюс направил Киеву 50 бронированных машин М113 и объявил краудфандинговый сбор на турецкий беспилотник Bayraktar для Украины. В результате от имени Литвы один БПЛА Киеву передала бесплатно сама Турция. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230823/nasams-1891783685.html
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в мире, украина, литва, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Литва, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Литва передала украинскому военному флоту партию радиолокационных установок

Литва передала ВМС Украины радиолокационное оборудование для морского наблюдения

© Фото : пресс-центр операции Объединенных сил ВС УкраиныМалый бронекатер ВМС Украины "Аккерман" во время учений
Малый бронекатер ВМС Украины Аккерман во время учений - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины
Малый бронекатер ВМС Украины "Аккерман" во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Литва передала военно-морским силам Украины комплекты радиолокационного оборудования для морского наблюдения, сообщило во вторник литовское минобороны.
"Во вторник морские силы литовской армии передали военно-морским силам Украины комплекты радиолокационного оборудования. Они предназначены для обеспечения морского наблюдения и развития способности постигать морскую среду", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что оборудование было передано Украине по ее запросу.
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"Помимо постоянной передачи военной техники и оборудования, Литва также активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, организует экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины. Литва уже составила план долгосрочной поддержки. На 2024-2026 годы намечен новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов евро", - сообщили в минобороны.
Вильнюс в начале февраля 2022 года передал Киеву системы противовоздушной обороны Stinger, Литва также направила на Украину своих военных для обучения украинской армии управлению этим оружием. После начала российской спецоперации Литва передала Украине автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом Вильнюс направил Киеву 50 бронированных машин М113 и объявил краудфандинговый сбор на турецкий беспилотник Bayraktar для Украины. В результате от имени Литвы один БПЛА Киеву передала бесплатно сама Турция.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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