https://ria.ru/20230927/ukraina-1898925542.html

На Украине почти 400 населенных пунктов остаются без света

На Украине почти 400 населенных пунктов остаются без света - РИА Новости, 27.09.2023

На Украине почти 400 населенных пунктов остаются без света

Почти 400 населенных пунктов Украины остаются в среду без света, в частности, из-за боевых действий, осуществляется незначительный импорт электроэнергии из... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:01

2023-09-27T13:01

2023-09-27T13:01

в мире

украина

словакия

харьковская область

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Почти 400 населенных пунктов Украины остаются в среду без света, в частности, из-за боевых действий, осуществляется незначительный импорт электроэнергии из Словакии, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 398 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По ее данным, из-за боевых действий есть повреждения в сетях энергоснабжающих компаний Днепропетровской, Харьковской областей Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Уточняется, что отключения электроэнергии по техническим причинам применяют в Сумской области. В компании отметили, что есть незначительный импорт электроэнергии из Словакии, общим объемом 1 МВт.ч. При этом осуществляется экспорт электроэнергии в Словакию и Молдавию. Общий объем 4896 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 396 МВт., резюмировали в "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897718516.html

https://ria.ru/20230927/trevoga-1898912383.html

украина

словакия

харьковская область

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в мире, украина, словакия, харьковская область, укрэнерго, вооруженные силы рф