Рейтинг@Mail.ru
"На последнем издыхании". В США забили тревогу из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898881835.html
"На последнем издыхании". В США забили тревогу из-за поведения Зеленского
"На последнем издыхании". В США забили тревогу из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 27.09.2023
"На последнем издыхании". В США забили тревогу из-за поведения Зеленского
У США нет смысла финансировать ВСУ, потому что президент Украины Владимир Зеленский в очень плохом положении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:15
2023-09-27T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897992148_382:99:1011:453_1920x0_80_0_0_51a4ef51b67c16fc299e85c0d00aa307.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. У США нет смысла финансировать ВСУ, потому что президент Украины Владимир Зеленский в очень плохом положении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Redacted. "Шанса потратить деньги не будет, поскольку для этого необходимо наличие украинского государства, способного получить эту сумму. А мне не кажется, что Украина просуществует хоть сколько-нибудь долго — Зеленский уже на последнем издыхании", — отметил эксперт. По его мнению, причина, по которой выделенные Киеву 113 миллиардов долларов не сумели переломить ситуацию, заключается в превосходстве русских над украинцами и НАТО. "Они побеждают в конфликте, а НАТО, не будучи способной это признать, выделит Украине еще сотню миллиардов долларов", — считает Риттер. Он приходит к выводу, что НАТО вмешалась в конфликт Москвы и Киева и воспрепятствовала заключению мирных соглашений. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898877536.html
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897992148_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_2f9a55d382213c57b8371b2e12b53987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"На последнем издыхании". В США забили тревогу из-за поведения Зеленского

Экс-разведчик Риттер: Зеленский попал в плохое положение из-за провалов ВСУ

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. У США нет смысла финансировать ВСУ, потому что президент Украины Владимир Зеленский в очень плохом положении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Redacted.

"Шанса потратить деньги не будет, поскольку для этого необходимо наличие украинского государства, способного получить эту сумму. А мне не кажется, что Украина просуществует хоть сколько-нибудь долго — Зеленский уже на последнем издыхании", — отметил эксперт.
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Бьют глубоко. Зеленскому сообщили о катастрофе по всему фронту
Вчера, 09:45
По его мнению, причина, по которой выделенные Киеву 113 миллиардов долларов не сумели переломить ситуацию, заключается в превосходстве русских над украинцами и НАТО.

"Они побеждают в конфликте, а НАТО, не будучи способной это признать, выделит Украине еще сотню миллиардов долларов", — считает Риттер.

Он приходит к выводу, что НАТО вмешалась в конфликт Москвы и Киева и воспрепятствовала заключению мирных соглашений.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
"Первый после бога". Запад нашел, кем заменить Зеленского
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала