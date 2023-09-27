"На последнем издыхании". В США забили тревогу из-за поведения Зеленского
Экс-разведчик Риттер: Зеленский попал в плохое положение из-за провалов ВСУ
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. У США нет смысла финансировать ВСУ, потому что президент Украины Владимир Зеленский в очень плохом положении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Redacted.
"Шанса потратить деньги не будет, поскольку для этого необходимо наличие украинского государства, способного получить эту сумму. А мне не кажется, что Украина просуществует хоть сколько-нибудь долго — Зеленский уже на последнем издыхании", — отметил эксперт.
"Шанса потратить деньги не будет, поскольку для этого необходимо наличие украинского государства, способного получить эту сумму. А мне не кажется, что Украина просуществует хоть сколько-нибудь долго — Зеленский уже на последнем издыхании", — отметил эксперт.
По его мнению, причина, по которой выделенные Киеву 113 миллиардов долларов не сумели переломить ситуацию, заключается в превосходстве русских над украинцами и НАТО.
"Они побеждают в конфликте, а НАТО, не будучи способной это признать, выделит Украине еще сотню миллиардов долларов", — считает Риттер.
Он приходит к выводу, что НАТО вмешалась в конфликт Москвы и Киева и воспрепятствовала заключению мирных соглашений.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
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"Они побеждают в конфликте, а НАТО, не будучи способной это признать, выделит Украине еще сотню миллиардов долларов", — считает Риттер.
Он приходит к выводу, что НАТО вмешалась в конфликт Москвы и Киева и воспрепятствовала заключению мирных соглашений.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>