https://ria.ru/20230927/ukraina-1898881835.html

"На последнем издыхании". В США забили тревогу из-за поведения Зеленского

"На последнем издыхании". В США забили тревогу из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 27.09.2023

"На последнем издыхании". В США забили тревогу из-за поведения Зеленского

У США нет смысла финансировать ВСУ, потому что президент Украины Владимир Зеленский в очень плохом положении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:15

2023-09-27T10:15

2023-09-27T10:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. У США нет смысла финансировать ВСУ, потому что президент Украины Владимир Зеленский в очень плохом положении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Redacted. "Шанса потратить деньги не будет, поскольку для этого необходимо наличие украинского государства, способного получить эту сумму. А мне не кажется, что Украина просуществует хоть сколько-нибудь долго — Зеленский уже на последнем издыхании", — отметил эксперт. По его мнению, причина, по которой выделенные Киеву 113 миллиардов долларов не сумели переломить ситуацию, заключается в превосходстве русских над украинцами и НАТО. "Они побеждают в конфликте, а НАТО, не будучи способной это признать, выделит Украине еще сотню миллиардов долларов", — считает Риттер. Он приходит к выводу, что НАТО вмешалась в конфликт Москвы и Киева и воспрепятствовала заключению мирных соглашений. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато