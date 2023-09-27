https://ria.ru/20230927/ukraina-1898869242.html

Эксперт оценил шансы иска Украины в ВТО против трех стран ЕС

Эксперт оценил шансы иска Украины в ВТО против трех стран ЕС - РИА Новости, 27.09.2023

Эксперт оценил шансы иска Украины в ВТО против трех стран ЕС

Иск Украины против Венгрии, Польши и Словакии во Всемирную торговую организацию (ВТО) вряд ли будет иметь успех, поскольку страны не ограничивали украинский... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T08:40

2023-09-27T08:40

2023-09-27T08:40

экономика

венгрия

украина

польша

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

зерновая сделка

в мире

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БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Иск Украины против Венгрии, Польши и Словакии во Всемирную торговую организацию (ВТО) вряд ли будет иметь успех, поскольку страны не ограничивали украинский экспорт, а применяли законные меры для защиты внутреннего рынка, заявил РИА Новости венгерский эксперт по зерновому рынку Габор Бидло. "Мое мнение - этот иск не может быть успешным, потому что Венгрия как самостоятельное государство не ограничивает украинский экспорт, Венгрия ограничивает только ввоз в Венгрию. Так что формулировка, что мы ограничиваем украинский экспорт, по сути не основана на фактах. Потому что мы по-прежнему поддерживаем транзит украинских продуктов... Стране нельзя отказать в праве вводить какое-либо внутреннее ограничение с точки зрения защиты рынка", - сказал Бидло. По его словам, у Будапешта возникают вопросы к ветеринарной проверке и фитосанитарной обработке некоторых украинских продуктов, а также в безопасности их производства. Конкретных обоснованных обвинений со стороны Украины предъявлено не было, "это скорее политическое давление", отметил эксперт. "Несколько месяцев витало в воздухе и сейчас наконец прозвучало конкретно, что скорее на уровне ЕС стоит ввести меры по поддержке транзита украинского экспорта до конечных потребителей, в целом, это было бы вероятнее, по моим ощущениям", - считает собеседник агентства. Бидло сообщил, что венгерский рынок зерна обычно был ориентирован на экспорт, поскольку урожай зерновых обычно значительно превышал спрос внутри страны. "Из двух основных зерновых продуктов – пшеницы и кукурузы – примерно 40% урожая оказывалось на экспортном рынке. После присоединения к ЕС в 2004 году подавляющее большинство их попадает в Западную Европу. Самый большой объем – в Италию, примерно похожее соотношение - в Австрию, Германию и Нидерланды" - сказал эксперт. Ситуация в 2022 году была исключительной из-за засухи в Венгрии, вследствие чего пшеницу и особенно кукурузу Будапешту пришлось импортировать. Кукурузы в Венгрии собрали 2,5 миллиона тонн вместо привычных 7-8 миллионов, поэтому "импорт 1,5-2 миллионов тонн в любом случае был оправдан", добавил Бидло. "А нынешняя ситуация в основном другая, здесь участвует не только одна Венгрия, но и Польша, Словакия и частично Румыния и Болгария. Нынешний урожай укладывается в потребности внутри страны, и, таким образом, потенциальное зерно с Украины оказалось бы на таком рынке, где изначально есть излишек, основа для экспорта. Прямое следствие этого – возможное падение цен", - сказал он. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897871302.html

https://ria.ru/20230921/zhaloba-1897742658.html

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экономика, венгрия, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка, в мире